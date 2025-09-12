Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković i ministarka kulture Ruske Federacije Olga Ljubimova potpisali su Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti kinematografske koprodukcije.

Ovim Sporazumom se osnažuje saradnja između Srbije i Rusije u oblasti filmske umetnosti, što je od izuzetnog značaja, imajući u vidu doprinos kinematografske koprodukcije filmskoj industriji i jačanju ekonomskih i kulturnih veza, kao i tradicionalno izuzetno važno mesto koje film i filmsko stvaralaštvo ima u kulturnom životu obe zemlje.

1757599701842422.jpg
Nikola Selaković i Olga Ljubimova, ministarka kulture Ruske Federacije Foto: Ministarstvo Kulture

Ovim sporazumom su obe strane izašle u susret stvarnoj i izraženoj potrebi da se ojača pravni okvir kinematografske saradnje između država, kao osnov jačanja dinamike saradnje na ovom polju.

U sklopu svog učešća na Međunarodnom kulturnom forumu u Sankt Peterburgu, ministar Selaković je nastupio i na proširenom sastanku nacionalnih delegacija sa ministarkom kulture Ruske Federacije Olgom Ljubimovom i tom prilikom istakao, u okviru centralne teme „Povratak kulturi – nove mogućnosti“, da kultura predstavlja nasušnu potrebu kao osnov nacionalnog identiteta, što ima sve veći značaj u
savremenom svetu.

1757599740600165.jpg
Potpisan Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti kinematografske koprodukcije Foto: Ministarstvo Kulture

U svom izlaganju ministar je predstavio univerzalni značaj srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji i uputio snažnu poruku o važnosti njene zaštite od ugroženosti kojoj je decenijama izložena.

Ističući vezu kulturne baštine i savremenog stvaralaštva, Selaković je uputio poziv učesnicima da posete EKSPO 2027 u Srbiji.

IMG-20250517-WA0136.jpg
1735393433872948.jpg
pppp.jpg
whatsapp-image-20181108-at-19.55.00.jpg

 VIDEO: Nikola Selaković obišao Užice

Nikola Selaković obišao Užice - prestonicu kulture 2024. Izvor: Kurir