Postoje priče koje zvuče kao scenario za film – mladost, lepota, strast, slava, Holivud, a onda tragičan kraj. Takav je bio i život Miloša Miloševića, mladića iz Knjaževca koji je u samo nekoliko godina prešao put od uličnih ćoškova Čubure do glamura Los Anđelesa. Njegovo ime danas nije među onima koja se glasno izgovaraju, ali legenda o njemu i dalje živi – jer Miloš je bio oličenje života koji gori prebrzo i previše intenzivno.

Detinjstvo u senci porodične tragedije

Rođen je 1. jula 1941. godine, u jeku rata. Njegov otac Božidar, školovan u Beču, bio je ugledan ekonomista i muzičar, ali je posle rata obeležen kao „neprijatelj naroda”. Porodici su oduzeli imovinu, a on je završio u zatvoru. Majka Julijana sa ćerkom Zoricom preselila se u Beograd, dok je mali Miloš ostao u Knjaževcu s dedom i bolesnim ocem. Tek kasnije je došao u prestonicu, gde će sudbina početi da ga oblikuje.

Beograd – grad prvih ljubavi i snova

Bio je lep, visok, zgodan – i potpuno nesvestan toga. Dovoljan je bio jedan njegov osmeh da osvoji devojke na ulici. Prva velika ljubav bila mu je Dagmara Stojanović, ćerka vlasnika čuvene poslastičarnice u Sremskoj. Njihova priča bila je kratka, ali upečatljiva, baš kao i njegova sudbina.

Beograd mu je ponudio i ono što je najviše voleo – bioskop. Sa prijateljima je trčao s jednog kraja grada na drugi, da bi po pet puta gledali isti film. Filmska magija bila je njegova mladalačka opsesija. Upisao je eksperimentalnu školu glume i već tada izjavljivao da će postati „novi Džejms Din”. Njegova ambicija i harizma bili su toliko jaki da mu je malo ko mogao odoleti.

Susret sa Alenom Delonom – prekretnica života

Preokret se dogodio 1962. godine, kada je u Beograd stigao Alen Delon. Mladi Francuz je već bio velika zvezda, a Miloš je, preko novinarke Irme Flis, postao njegov pratilac. Ubrzo odlazi u Pariz, ulazi u svet boema i umetnika, i postaje deo Delonovog najužeg kruga.

Tamo upoznaje i prelepu Fransin Kanovas, koja će kasnije postati Natali Delon – supruga slavnog glumca. Možda je upravo ta ljubav doprinela pucanju prijateljstva između Miloša i Delona. Kako god bilo, Pariz mu je ubrzo postao premali – njegova ambicija vukla ga je preko okeana.

Holivud – san koji se ostvarivao

U Americi se oženio novinarkom Sintijom Buron i posvetio glumi. Učio je, radio, i vrlo brzo dobio prve uloge. Publika ga je mogla videti u filmu Rusi dolaze i hororu Inkubus, gde je igrao rame uz rame s Vilijamom Šatnerom. Čekala ga je i uloga u spektaklu Pad Rimskog carstva. Sve je ukazivalo na to da će Miloš postati velika zvezda.

Istovremeno, njegovo ime povezivalo se s najvećim lepoticama tog doba – spominjale su se Natali Vud i Džejn Fonda. Njegova harizma bila je toliko jaka da je osvajao i žene i Holivud.

Fatalna ljubav i kobni kraj

Upoznaje Barbaru En Tomason, suprugu slavnog Mikija Runija. Njihova romansa prerasta u skandal, jer je Barbara napustila muža i ušla u vezu s Milošem. Počela je sudska borba za imovinu i starateljstvo, a tabloidi su pratili svaki njihov korak.

A onda – tragedija.

Prvog februara 1966. godine, Miloš i Barbara pronađeni su mrtvi u njenoj kući. Policija je zaključila da je Miloš pucao u Barbaru, a zatim sebi oduzeo život. Miki Runi je imao čvrst alibi.

Međutim, na Miloševom telu videli su se tragovi nasilja. Njegova porodica nikada nije poverovala da je ubica. Govorilo se o umešanosti mafije, o tajnama koje je znao, o vezama koje su ga možda koštale života. Njegova smrt ostala je misterija, povezana i sa kasnijim tragičnim sudbinama Stevana Markovića i Uroša Milićevića.

