Iako je većina starijih Šapčana imala priliku da bar jednom u životu pogleda čuveni film "Vinetu" malo ko danas zna da je ulogu Vinetuovog ocaglumio naš Šapčanin Milivoje Popović Mavid.

Ovaj naš kršni Srbin i prvi suprug Mire Stupicevladao je deset godina u ekranizovanim delima Karla Maja i stekao zavidnu popularnost. Milivoje je rođen je 12. septembra 1909. godine u Šapcu. Najpre je studirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, a onda je počeo da se bavi glumom. Za vreme okupacije bio je popularan glumac na glasu kao "amorozo" - veliki ljubavnik, piše FB stranica Ipress Šabac.

Nakon Drugog svetskog rata bio je glumac i profesor dikcije. Igrao je u nekoliko zapaženih filmskih ostvarenja - "Opštinsko dete", "Ešalon doktora M.", "Leto je krivo za sve" i "Doručak sa đavolom".

Pored domaćih filmova, dosta je radio i u koprodukcijama, gde je koristio pseudonim Orlando de Kordoba.

Sa druge strane Mavid Popović iliti Orlando de Kordoba je bio jedan od najvećih srpskih ljubavnika. Govorilo se da su mnoge žene koje su dolazile u kontakt sa njim veoma lako završavale u njegovom krevetu. Uz sebe je imao i zelenu sveščicu koja je predstavljala knjigu utisaka svih ovih lepotica. Knjiga Umetnost vođenja ljubavi koju je on napisao predstavlja tajnu njegovog uspeha kod žena.

Bio je prvi suprug Mire Stupice, sa kojom je imao ćerku Minu. Posle toga je bio oženjen Draganom Vlahović, sa kojom je imao još jednu ćerku. Indijanac iz Šapca umro je 5. jula 1994. godine u Beogradu.

Filmografija Milivoja Popovića Mavida Sabinjanke (1982)

"Vruć vetar" (1980)

"Povratak otpisanih" (1976)

Pavle Pavlović (1975)

"Otpisani" (1974/II)

Žuta (1973)

"Građani sela Luga" (1972)

Doručak sa đavolom (1971)

The Twelve Chairs (1970)

Bijeli vukovi (1969)

Mit mir nicht, Madam! (1969)

Gospođica Doktor - Špijunka bez imena (1969)

Kralj petroleja (1965)

Schatz der Azteken, Der (1965)

Graf Bobby, der Schrecken des wilden Westens (1965)

Freddy und das Lied der Prärie (1964)

Old Shatterhand (1964)

Vinetu I (1963)

Leto je krivo za sve (1961)

Ne ubij (1961)

Kapetan Leši (1960)

Ljubav i moda (1960)

Beli đavo (1959)

Tri Ane (1959)

Tempesta, La (1958)

Mali čovek (1957)

Poslednji kolosek (1956)

Ešalon doktora M. (1955)

Hanka (1955)

Pesma sa Kumbare (1955)

Opštinsko dete (1953)

