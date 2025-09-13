Slušaj vest

Svetska premijera filma "Karmadona", rediteljskog debija Aleksandra Radivojevića, održana je u okviru programu "Midnight Madness" Međunarodnog filmskog festivala u Torontu (TIFF). Stigle su iz Kanade i prve sjajne kritike, koje su ovu priču već svrstale među najodvažnija ostvarenja godine.

Aleksandar Radivojević i Jelena Đokić Foto: Heather Buckley

Gosti festivala bili su reditelj Aleksandar Radivojević i glavna glumica Jelena Đokić. Atmosfera u sali bila je euforična, a brojna pitanja publike, sa čestim referencama na Radivojevićev scenario "Srpski film" (2010), potvrdila su da je film izazvao snažan utisak.

Bez zadrške

Reditelj je istakao da je ovo film o svetu u kojem živimo.

- Istovremeno globalna i vrlo lična priča. Žanr mi je dao slobodu da govorim i o intimnim stvarima, ali i o noćnoj mori u kojoj svi živimo - poručio je autor nastavka serije "Crna svadba 2", koja uskoro stiže na male ekrane.



TIFF je film opisao rečima: "Bog je stvaran - i veoma nezadovoljan čovečanstvom." Portal Roten tomejtos naglasio je da "Karmadona" uspešno balansira između šoka i pristupačnosti, dok je Bladi diskasting istakao da film "donosi krvavu raskoš, ali istovremeno pruža i prepoznatljive trilerske užitke".

Više filmskih portala naglašava ubedljivu ulogu Jelene Đokić, koju nazivaju "fantastičnom" i "magnetičnom". Ističući upravo njenu rolu, Sinema kords navodi da Radivojević ne koristi metafore i da je njegov film direktan sud bez kompromisa: "Kako Jelena postepeno izvršava svoje zadatke, film istražuje duhove religije i isprazne idole pop kulture, umešavši iskrivljenu budističku filozofiju, nihilističku kosmologiju i oštre kritike vremena preplavljenog medijima. Njeno putovanje kulminira grotesknim spektaklom rijaliti televizije, smeštenim u sanatorijumu, čija figura predstavlja najčistiji simbol kulturnog propadanja."

Među publikom, poseban odjek imala je i nesvakidašnja opaska jednog korisnika na sajtu Letterboxd: "Srpski um zaslužuje proučavanje, jer je iz pazuha pakla uspeo da izvuče ovaj haotični krst urina i heroina."



Glumačku ekipu filma čine i Sergej Trifunović, Milutin Mima Karadžić, Milica Stefanović, Miloš Lolić, Miloš Timotijević, Petar Strugar, Branislav Jevtić, Jovo Maksić, Una Lučić... Ovu jedinstvenu filmsku priču samostalno je proizvela srpska filmska kuća "Digimedija" producenta Predraga Popovića, u saradnji sa producentom Milošem Đukelićem. Nakon "Izleta" Nenada Pavlovića (čija premijera se očekuje) i "Iza osmeha" Marka Đorđevića, "Karmadona" je treće ostvarenju u protekle dve godine koje je snimila vlastitim sredstvima.

Turneja



Posle Toronta, "Karmadona" nastavlja svoj festivalski put, s već potvrđenim prikazivanjima u Parizu (L'Étrange Festival), Sidneju (Dark Night Film Festival), Njujorku (Brooklyn Horror Film Festival), Lisabonu (Motel X), Sitgesu (Sitges International Film Festival) i Varšavi (Spalt! Film Festival). U Torontu je svetsku premijeru imao i novi film "Oče naš" Gorana Stankovića.



