U Negotinu, rodnom mestu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca, od 13. do 19. septembra biće održani 59. Mokranjčevi dani, jedan od najznačajnijih festivala umetničke muzike u Srbiji i regionu. Manifestacija, koja se neprekidno organizuje od 1966. godine, posvećena je očuvanju i promociji dela i nasleđa Stevana Mokranjca, najistaknutijeg predstavnika srpske muzičke romantike i tvorca nacionalnog stila u muzici Srbije 19. veka. Tokom gotovo šest decenija postojanja, festival je prerastao u manifestaciju međunarodnog ugleda, okupljajući renomirane horove, izvođače, kompozitore i muzičke stručnjake iz Srbije i čitavog sveta.

Poseta rodnoj kući



Ovogodišnji festival svečano otvoren je u kompleksu Mokranjčeve rodne kuće, kada je položeno cveće na spomenik slavnom kompozitoru. Prisutnima su dobrodošlicu uputiti predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković, dok je besedu održao prof. dr Dimitrije O. Golemović, etnomuzikolog i kompozitor. Festival je zvanično otvorio predstavnik Ministarstva kulture Republike Srbije, a svečanost je zaokružio nastup hora iz Negotina i učesnika "Natpevavanja horova", koji tradicionalno izvodi "Šestu rukovet" Stevana Mokranjca. U kompleksu Mokranjčeve kuće javnosti je prezentovan novi kulturni prostor Negotina, Likovni salon Doma kulture "Stevan Mokranjac" sa izloženim delima zavičajnih umetnika.

Hor RTS Foto: Nebojša Babić



Festival će u Negotinu okupiti najkvalitetnije horove iz Norveške, Austrije, Slovenije, Mađarske, Republike Srpske i Srbije za najvažniji program - "Natpevavanje horova". Celovečernje koncerte tokom festivala prirediće proslavljeni Hor RTS, Hor AKUD "Lola", džez ansambl Vladimir Maričić trio, grupa Konstantin iz Niša, kao i pobednik prošlogodišnjeg "Natpevavanja" - Negotinsko pevačko društvo. Specijalni gost 59. Mokranjčevih dana je proslavljeni italijanski gitarista Alberto Mezirka, koji će prirediti celovečernji koncert.

Mokranjac Foto: Kurir štampano

Osim brojnih inostranih učesnika, ovogodišnji 59. festival na velika vrata vraća premijerno izvođenje muzičkih dela. Ove godine to je premijera opere za decu "Žabica lutalica" Dimitrija O. Golemovića, i to u produkciji Doma kulture "Stevan Mokranjac" Negotin. Festivalska publika imaće priliku da doživi i prvo kompletno izvođenje Mocartove "Čarobne frule", koju na scenu donose proslavljeni solisti iz Bugarske i čuvena Simfonijeta Vidin, ali i popularni mjuzikl "Neki to vole vruće" Pozorišta na Terazijama.

Tradicionalno u Mokranju, selu porekla kompozitora Stevana Mokranjca, biće održan program "Niti tradicije", kojim se odaje počast kompozitorovom pregalaštvu na beleženju i obradi izvorne tradicionalne muzike. Posetioce očekuje i bogat prateći sadržaj: koncerti na otvorenom, izložbe, seminar za dirigente, naučne tribine, kao i liturgija u Crkvi rođenja Presvete Bogorodice.

Zatvaranje

Velikim koncertom, efektnu završnicu festivala prirediće Simfonijski orkestar RTS sa solistkinjom Julijom Hartig (Holandija), pod vođstvom maestra Srboljuba Dinića. Festival će biti svečano zatvoren uz završnu reč Željka Lučića, selektora 59. Mokranjčevih dana, a manifestaciju će proglasiti zatvorenom ministar kulture Nikola Selaković.

Srboljub Dinić Foto: Nebojša Babić / Promo



Festival Mokranjčevi dani pruža jedinstvenu priliku da posetioci, uz vrhunsku umetničku muziku, upoznaju i Negotin, grad bogate kulturne i istorijske baštine, u čijem se starom gradskom jezgru nalazi Mokranjčeva rodna kuća - danas deo Muzeja Krajine. Uz to, mogu da otkriju i prirodne i turističke dragulje Negotinske Krajine, poznate po vinogradima i vinskim podrumima Rajačkih i Rogljevačkih pimnica, duhovnim centrima poput manastira Bukovo, Vratna i Koroglaš, kao i po blizini Đerdapske klisure, jednog od najlepših prirodnih predela Srbije.

Foto: RTS