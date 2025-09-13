Slušaj vest

Kriminalistička komedija "Visok potencijal", koju od 17. septembra sredom u 22 sata pratimo na kanalu Star lajf (Star Life), ne bi bila potpuna bez upornog i strogog detektiva Karadeka, kog tumači Danijel Sundžata. Glumac koji je poznat po serijama "Spasi me", "Uvod u anatomiju", "Red i zakon: Odeljenje za specijalne žrtve", "Grejslend", a domaćoj publici i po ulozi u filmu "Đavo nosi Pradu", ove jeseni predstaviće nam se kao deo neočekivanog tandema s Kejtlin Olson, zvezdom jednog od najdugovečnijih američkih sitkoma "Uvek je sunčano u Kaliforniji". U razgovoru za TV Ekran otkriva kako je oživeo Karadeka, zašto voli kada ga likovi "muče" svojim izazovima i šta je naučio tokom svoje duge karijere.

Foto: Jessica Perez/Disney

Kako ste doživeli Adama Karadeka kada ste prvi put pročitali scenario?

- Kao tvrdokornog čoveka pravila, discipline i sistema. Zamišljao sam ga kao nekog starog pripadnika FBI, koji čak i spava u odelu. On veruje u red, u protokol, u to da se slučajevi rešavaju korak po korak. Međutim, onda mu u život ulazi Morgan - jedna nekonvencionalna žena sa umom genijalke i srcem koje ruši sve pred sobom. Ono što me je privuklo seriji jeste taj sudar svetova - reda i haosa - što proizvodi energiju koju publika oseti od prvog do poslednjeg kadra.

Kako je bilo graditi partnerstvo na ekranu s Kejtlin Olson?

- Apsolutno fantastično. Kejtlin ima neverovatan osećaj za humor, ali i snagu da svaku emotivnu scenu iznese iskreno. Naš odnos je mnogo više od "čvrstog policajca" i "čudne žene civila". To je odnos dva sveta koja uče da sarađuju. Mislim da će gledaoci uživati u tome što njihova veza nije laka, ali je brutalno stvarna.

Karadek je često namrgođen i strog. Koliko ste mu dopustili da liči na vas?

- Svaki glumac u svoje likove unosi deo sebe. Iskreno, opušteniji sam nego što je Karadek. Ali znam taj osećaj odgovornosti i potrebe da sve bude pod kontrolom. To je ono što sam mu podario - taj deo moje ličnosti koji ne popušta. Ali isto tako, uz pomoć Kejtlin i njen lik Morgan, učim da nekad moramo dozvoliti sebi malo haosa da bismo zaista živeli.

Vašu karijeru obeležile su uloge u hit serijama. Šta vam je novo doneo "Visok potencijal"?

- Ova serija mi je donela priliku da igram u žanru koji meša dramu, krimi-zaplet i komediju. Retko imamo priliku da budemo i ozbiljni i duhoviti u istoj sceni. Ta mešavina me je inspirisala i vratila mi onaj osećaj radosti s početka karijere.

Koje biste momente izdvojili kao prekretnice u svojoj profesionalnoj biografiji?

- Svaka uloga me je nečemu naučila. "Spasi me" je ogroman TV projekat u okviru kog učite zanat. Serija je nagrađena Emijem, trajala je sedam godina, tu sam bio deo glumačkog ansambla u kojem nije bilo slabih glumaca ni uloga. "Uvod u anatomiju" bila je sledeća serija koja mi je otvorila vrata ka međunarodnoj publici i popularnosti. A sada me "Visok potencijal" i u poodmakloj fazi karijere podseća na to da nikad nije kasno da uradite nešto drugačije, da iznenadite i publiku i sebe.

Foto: Carlos Lopez-Calleja/Disney

Kako gledate na odnos muškarca i žene u seriji, a posebno na Karadeka i Morgan?

- To je jedna od najzanimljivijih stvari u projektu. Njih dvoje nisu "savršen par" u klasičnom smislu. Oni uče jedno od drugog, istovremeno tumačeći i proučavajući jedno drugo. Karadeka njena spontanost nervira, ali ga i oslobađa. Nju njegova krutost ljuti, ali je i podseća na odgovornost. U tom sudaranju leži čarolija - jer život nije ni crn ni beo.

Da li je bilo teško ući u ulogu čoveka koji često deluje zatvoreno?

- Da, ali upravo je to lepota glume. Ponekad je veći izazov dočarati unutrašnje borbe nego spoljašnje eksplozije. Karadeka muče njegove sumnje, njegovi zidovi, njegov strah od promena. U tome sam video šansu da pokažem tišinu kao dramu.

Šta ste lično naučili tumačeći ovaj lik?

- Naučio sam da ponekad nije slabost kada pustite nekoga da vam poremeti svet. To može biti prilika da otkrijete novi deo sebe, da se promenite nabolje. Mislim da je to poruka koju Karadek donosi i meni i publici - da red i haos mogu postojati jedno pored drugog i da je to možda prava ravnoteža.

Foto: Carlos Lopez-Calleja/Disney

Kada pogledate svoju karijeru, šta je ono što vam je najveći izazov kao glumcu i kao čoveku?

- Kao glumcu - uvek je izazov ostati svež, ne ponavljati se i tražiti nove dubine. Kao čoveku - najveći izazov je isti kao i kod mnogih: pronaći vreme za porodicu, prijatelje, za ono što je zaista važno. Karijera je divna, ali ne sme da postane sve.

Šta biste poručili gledaocima u Srbiji koji će tek upoznati Karadeka?

- Poručio bih im da uživaju u tome što on nije savršen heroj. On greši, tvrdoglav je, ali ima veliko srce. A najlepše je što će zajedno s Morgan otkriti da upravo u različitosti leži najveći potencijal.