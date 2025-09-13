Slušaj vest

U domaće bioskope naredne nedelje stiže "Izgubljeni drim-tim" nagrađivanog reditelja Jura Pavlovića o poslednjoj jugoslovenskoj košarkaškoj reprezentaciji. Tokom 1991. godine, dok se jedna zemlja rasparčava i građanski rat se razbuktava, na tekućem Evrobasketu u Rimu koškarkaši Jugoslavije bore se da odbrane zlato iz Zagreba bez najboljeg igrača Dražena Petrovića.

Foto: Set Sail Film



"Izgubljeni drim-tim" je dokumentarna priča o tome kako timski duh i ljubav prema sportu mogu prevazići sve granice baveći se jedinstvenim trenutkom u istoriji sporta, kada jedan uigrani tim daje sve od sebe da pobedi na evropskom takmičenju pod zastavom zemlje koja prestaje da postoji. Glavni akteri predstojećeg Pavlovićevog ostvarenja upravo su tadašnji članovi tima i istaknute košarkaške legende. Tokom 80 minuta filma Dušan Duda Ivković, Vlade Divac, Aleksandar Đorđević, Toni Kukoč, Jurij Zdovc, Dino Rađa, Predrag Danilović, Zoran Savić, Žarko Paspalj i drugi članovi te generacije prisećaju se svega onoga kroz šta su prošli tokom nedelje šampionata u Rimu 1991. godine, prvi put dočaravajući događaje iz svog ugla.

- Rad na filmu trajao je osam godina, jer je bilo teško okupiti ekipu koja živi raštrkano na različitim krajevima sveta. Kad je pristao da govori Duda Ivković, lako smo i druge nagovorili da učestvuju - kaže producent Marko Ivanović, koji je dodao da su neke teme dotaknute u dokumentarcu bile malo "nacionalno tenzične i pipave", ali od sagovornika "niko nije tražio da se neka njegova izjava izbaci.



Upitan zašto se odsustvo Dražena Petrovića (1964-1993) sa prvenstva u Rimu samo pominje, ali ne objašnjava, Ivanović je rekao da je to razmatrano u nekoliko prethodnih verzija, ali da je "svašta moralo da izađe iz filma da bi stao u okvire regularnog trajanja za jedan dokumentarac".

Foto: Set Sail Film



- Dida Ivković je ispričao kako je bio u kontaktu sa njim, ali da košarkaša njegov klub iz Amerike nije hteo da pusti na prvenstvo. Počele su bile već pripreme i Dražen je imao želju da igra. Međutim, Duda je morao da ga precrta iz tima jer nije mogao više da čeka da dobije odobrenje kluba - pojasnio je srpski producent.

Producent Marko Ivanović