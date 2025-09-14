Slušaj vest

Glumac Predrag Smiljković Pepi ostao je upamćen po ulozi Tike Špica u seriji "Porodično blago", kroz koju ga je publika zavolela. Iako mu je ta uloga donela veliku popularnost, danas je Predrag pretežno posvećen radu u pozorištu, koje je, kako sam kaže, oduvek bilo njegova najveća strast.

Lik Tike Špica, kojeg je tumačio Predrag Smiljković Pepi, ostao je upamćen kao jedan od najsimpatičnijih u seriji "Porodično blago", a njegove replike i danas žive među publikom, i više od 20 godina kasnije. Međutim, glumac danas izgleda potpuno drugačije, pa ga prolaznici retko prepoznaju.

Foto: Printscreen

U nedavnom gostovanju na Hype televiziji, Pepi je podelio bolno sećanje iz detinjstva – traumatičan događaj koji je, kako sam kaže, mogao da se završi kobno po njega.

"Moje detinjstvo nije krenulo baš sjajno. Ja sam sa 5-6 godina popio esenciju, ono što se pravi zimnica, to je neki vid otrova. Ali nisam ja to hteo, nego to društvo s kojim sam se igrao, bio je tu i moj rođeni brat. Mi smo se igrali, bili smo gusari, u nekoj staroj kući. Onda smo znali da gusari piju rakiju ili rum, pa kao ko će da proba. Videli smo neku belu rebrastu flašicu, koja je jako oporo zaudarala", ispričao je on i dodao:

Predrag Smiljković i Bogoljub Mitić Đoša su bili kumovi Foto: Printscreen/RTS

"I kao - ko će da proba - ajde Pepi, ja sam rekao - neću, oni su me uhvatili za ruke i sipali mi u gušu, u grlo, esenciju.Ja sam tu pao u nesvest. Onda se budim, pena na usta, baba mi briše tu penu, onda ambulantna kola, moja majka ulazi u kola hitne pomoći, pa onda neki doktori kao svemirci. Tako da sam ja jedva preživeo to, sve mi je spržilo unutra. Ona sam išao godinu dana kasnije da mi šire crevni trakt da bih mogao da jedem. Godinu i po dana nisam jeo ništa što ima mleka i to, samo posni keks i čaj, bio sam kao Etiopljanin."

Bogoljub Mitić Đoša i Predrag Smiljković u seriji Porodično blago Foto: Printscreen/RTS

Progovorio o svađi sa Đošom

Podsetimo, Predrag bio je veliki prijatelj sa legendarnim Bogoljubom Mitićem Đošom. Oni su bili i kumovi, a Predrag je sada prvi put, nakon osam godina, otkrio da nije mogao da pređe preko nekih uvreda koje mu je Bogoljub uputio.

Predrag Smiljković nije mogao da pređe preko uvreda Bogoljubu Mitiću Foto: Printscreen/RTS

"Desio se nesporazum, bila je neka svađa u 'nekom stanju' gde me je povredio i uvredio. Nije bitno na koji način. To se desilo i ja preko toga nisam mogao da pređem, ali sam kasnije prešao kada je bilo kasno. Nije mi uputio uvrede kada je bio u alkoholisanom stanju. Oprostio sam sve, ja uvek opraštam, ali ne zaboravljam", rekao je Predrag Smiljković za Hajp.

