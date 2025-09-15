Slušaj vest

Isidora Dankan bila je američka plesačica i koreografkinja, te je ostala zapamćena kao "majka modernog plesa". Njen stil bio je revolucionaran i oprečan tadašnjem klasičnom shvatanju baleta. Bila je pionirka umetnosti u kojoj je odbacila rigidna pravila i stvorila nešto novo i sveže.

Isidora Dankan Foto: printscreen YT

Neki novi pristup plesnoj umetnosti

Rođena je 1877. godine u San Francisku u Kaliforniji. Od malih nogu pokazivala je interesovanje za ples, ali se nije uklapala u tadašnje norme klasičnog baleta. Njeni rani pokušaji da se obrazuje u plesnim školama su propali jer Dankan nije mogla da se nosi s pravilima i formalnošću tih institucija. Dankan je razvila sopstveni plesni stil inspirisan čitanjem grčke književnosti i favorizovala je spontanost u toj umetnosti.

Njena potraga za slobodom u izražavanju odvela ju je u Evropu, gde je brzo pronašla svoje istomišljenike. Nastupala je pred raznim auditorijumom - od Pariza do Moskve. Uskoro je postala popularna u celoj Evropi.

Isidora Dankan i Sergej Jesenjin Foto: printscreen YT

Plesala je bosa, u laganim tunikama inspirisanim starogrčkim kipovima. Njen ples nije bio organizovan oko strogih baletskih tehnika ili specifičnih koraka, već je bio spontan i fluidan, oslanjajući se na prirodne pokrete tela. Smatrala je da je ples izraz duhovnosti i prirodnih impulsa.

Dankan je verovala da je ples univerzalni jezik kojim se mogu izraziti ljudske emocije i filozofske misli. Za nju je muzika bila ključna komponenta plesa. Od kompozitora je preferirala Betovena, Šopena i Vagnera. Odbacila je klasično shvatanje koreografije, te naglašavala važnost spontanosti i delovanja po osećaju.

Foto: Profimedia

Brak, deca i tragedije

Isidora nije verovala u tradicionalan život i udala se samo jednom. Tokom svog boravka u Moskvi upoznala je pesnika u usponu, Sergeja Jesenjina. Par se strastveno obožavao, premda su se u prvim fazama odnosa jedva razumeli - Isidora nije govorila ruski, niti je Sergej znao engleski. Razveli su se nakon svega dve godine braka.

Nakon Jesenjina Isidora se više nije udavala. Rodila je dvoje dece pre braka. Jedno s britanskim pozorišnim rediteljem, a drugo s bogatim zanatlijom. Međutim, doživela je i smrt oba potomka.Njena deca su se utopila u Seni nakon što je automobil skliznuo s puta i pao u reku. Nakon toga radila je samo na određenim projektima i povukla se u sebe.

Isidora Dankan Foto: printscreen YT

Njen život se tragično završio u septembru 1927. godine u Nici kada je njen šal uhvaćen u točak automobila u pokretu. Šal se omotao oko osovine točka i zadavio plesačicu. Idućeg dana sve evropske novine pisale su o njenoj tragičnoj smrti. U SAD je bila popularna uglavnom u Njujorku, dok je u Evropi bila smatrana svetskom zvezdom, gde god bi se našla. Umrla je s 50 godina.

