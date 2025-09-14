Od 12. do 15. septembra u Sarajevu se održava prvo izdanje Sarajevo Theatre Showcasea, godišnji strukovni događaj koji pruža značajnu razvojnu platformu pozorišnim profesionalcima iz jugoistočne Evrope. Showcase organizuju kulturne organizacije i pozorišta iz pet zemalja: Sarajevski ratni teatar SARTR, Hartefakt iz Srbije, Teatar Ulysses iz Hrvatske, Binario Vivo iz Italije, Para Film & Theatre iz Norveške i Realstage iz Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju za medije.

Povezivanje i važni gosti

Pokrenut s ciljem da omogući umetnicima iz ovog dela Evrope da se predstave ne samo regionalno već i u evropskom kontekstu, u Sarajevu se okupilo više od dvesta inostranih gostiju - među njima producenti, reditelji, direktori pozorišta, kuratori festivala, dramaturzi - svi oni koji mogu da doprinesu novim koprodukcijama, gostovanjima, razvoju talenta i održivim praksama u regionalnoj pozorišnoj industriji.

Foto: Kreativni studio Bona



Program je podeljen u nekoliko kategorija, a brojni mladi umetnici iz Srbije, pored kolega iz drugih zemalja, učestvuju u svim: predstava Bitef teatra u režiji Ane Janković "Samoubistvo kao (društvena) činjenica" otvorila je Showcase, novi dramski tekstovi naše dve mlade autorke Jane Milivojević i Nađe Mišković izdvojeni su među najboljima u konkurenciji od 20 tekstova koji su razvijani pod mentorstvom nekih od najboljih evropskih dramaturga, a svoje projekte u nastajanju predstavili su potencijalnim producentima brojni naši mladi umetnici: Sofija Dimitrijević, Vida Davidović, Aleksandar Jovanović, Nina Plavanjac, Marta Đorđević, Nevena Dimitrijević, Anja Ćuković i drugi.



- Imala sam koncept za tekst koji sam predala na javnom pozivu i taj tekst je izdvojen među četiri najbolja i sada će na festivalu imati svoje javno čitanje. Jako mi znači jer je ovo prvi koncept za nas dramaturge u kom imamo priliku da s mentorima stvaramo tekst od samog početka. Odlično je i što smo tekst stvarali na stranom jeziku, na engleskom, jer smo imali mentore koji dolaze iz Nemačke i Austrije - izjavila je Jana Milivojević povodom izdvojenog dramskog teksta "Mi se bojimo učimo da brojimo".

Foto: Kreativni studio Bona



Pored kategorija u kojima se predstavljaju predstave i ideje za nove projekte, tokom Showcasea održavaju se i radionice za mlade reditelje, producente i kritičare pod mentorstvom renomiranih umetnica i pozorišnih radnica poput Selme Spahić, Biljane Srbljanović, Nine Rajić Kranjac, Nataše Tripni, Ivora Martinića i drugih.

Podrška EU

Sa idejom da se održava svake druge nedelje u septembru, Sarajevo Theatre Showcase teži da postane mesto susreta i predstavljanja umetnika i umetnica iz jugoistočne Evrope široj regionalnoj i evropskoj pozorišnoj javnosti. Hartefakt ovom inicijativom nastavlja da radi na svojoj misiji kontinuiranog razvoja savremenog dramskog pisma i promocije naših mladih umetnika i umetnica van granica Srbije.

Projekat sufinansira Evropska unija putem programa Kreativna Evropa.