Treće izdanje Bijenala fantastike otvoreno je u subotu uveče pred prepunim holom Kolarčeve zadužbine, koji je jedva mogao da primi sve posetioce. Otvaranje je obeležila tradicionalna dodela nagrada najboljim umetnicima, a veliki broj prisutnih još jednom je potvrdio koliko je ova manifestacija postala značajan kulturni događaj u Beogradu. Jedinstveni umetnički festival, koji slavi savremeno stvaralaštvo inspirisano nadrealnim, magičnim, simboličnim i metafizičkim, biće otvoren za publiku sve do 12. oktobra 2025. godine.

Nov prostor

U isto vreme, publici je prvi put predstavljen i nov, proširen i renoviran galerijski prostor Likovne galerije Kolarca, koja sada funkcioniše na dva nivoa.

Foto: Tamara Stojanović i PREVENTER



Organizator bijenala Fondacija Mihajlović-Feniks ovom prilikom ne samo da je Beogradu poklonila izuzetnu umetničku postavku, već i infrastrukturno unapređenje kulturne scene, pretvorivši Likovnu galeriju Kolarca u savremeni prostor dostojan velikih izložbenih projekata.

Na svečanom otvaranju prisutne je pozdravila Silvana Grujić, urednica Muzičke redakcije RTS, dok je Beogradski kamerni orkestar dao svečan ton večeri, koja je, uz umetnost, slavila i samu umetničku zajednicu.

Foto: Tamara Stojanović i PREVENTER



Pre same dodele nagrada, direktor Kolarčeve zadužbine Aleksandar Peković obratio se publici i zahvalio Fondaciji Mihajlović-Feniks, kao i kompaniji "Grading", na tome što su zajedničkim snagama omogućili obnovu i proširenje galerijskog prostora, koji sada ima kapacitet za postavke ovog formata i značaja.

Najveće priznanje Gran-pri Bijenala fantastike ove godine je pripao Snežani Petrović iz Novog Sada za rad pod nazivom "Lov na strahove od sutra" (ulje na drvetu, 80 x 78 cm). U obrazloženju nagrade žiri u sastavu prof. dr umetnosti Katarina Zarić (predsednica), prof. dr Oliver Tomić i istoričarka umetnosti Marija Đurić naveo je sledeće:

Foto: Tamara Stojanović i PREVENTER



- Nakon žive diskusije o svakom pojedinačnom radu iz selekcije, žiri je zaključio da je slika "Lov na strahove" Snežane Petrović, rađena u tehnici ulje na drvetu, na najreprezentativniji način predstavlja sve vrednosti koje promoviše Bijenale fantastike: autentičnost, majstorstvo i likovnost jednog bogatog unutrašnjeg sveta.

Nagrada Perspektiva, koja se dodeljuje mladim umetnicima u usponu, dodeljena je Marijani Rakićević iz Čačka za delo "Tricky Games" (ulje na platnu, 100 x 80 cm). Odluku je doneo žiri koji su činili Dejan Aleksić (predsednik žirija i vlasnik Galerije savremene umetnosti "Aleksić" iz Kragujevca), slikarka Maja Obradović i nedavno preminuli slikar Petar Mošić (1981-2025). U svom obrazloženju žiri je istakao:

- Rad Marijane Rakićević delo je koje ne koristi fantastiku kao stilski registar, već kao operativni metod za destabilizaciju slike, identiteta i rituala moći. Zahvaljujući sposobnosti da uspostavi savremeni umetnički sistem koji je i politički i poetski, koji odbacuje sigurnost estetskog, a da kroz humor, apsurd i kontrolisani haos generiše prostor epistemološke nelagode, žiri jednoglasno dodeljuje nagradu Perspektiva Marijani Rakićević za delo koje fantastično ne koristi kao beg, već kao sredstvo za lucidnu i neizbežno uznemirujuću analizu savremenosti.

Foto: Tamara Stojanović i PREVENTER



Još pre otvaranja bijenala bilo je poznato da je nagrada za životno delo ove godine pripala Danici Masniković. Stručni žiri od tri člana činili su: Nebojša Savović Nes, akademski vajar (predsednik žirija), Maja Živanović, istoričarka umetnosti, i Zvonimir Biro, kolekcionar. Žiri je jednoglasno odlučio da se nagrada za životno delo dodeli ovoj umetnici čiji rad traje više decenija i nalazi se u mnogim muzejskim, galerijskim i privatnim zbirkama širom regiona. Ovo priznanje je simboličan znak zahvalnosti za doslednost, vizuelnu snagu i poetsku dubinu koju je unela u domaće slikarstvo.

Nagradu je uručio Nebojša Savović Nes, a nagradu je u Daničino ime primio njen sin Đorđe Masniković.

Predstavljen je i katalog ovogodišnjeg bijenala - bogato ilustrovana publikacija s tekstovima dva značajna istoričara umetnosti: prof. Đorđa Kadijevića i Gorana Janićijevića. Katalog će biti dostupan tokom čitavog trajanja izložbe, a sav prihod od prodaje namenjen je Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka NURDOR.

Prijave poslala 232 umetnika

Izložba obuhvata ukupno 33 umetnička dela - uključujući radove nagrađenih autora, članova žirija, dobitnice nagrade za životno delo, kao i dva gostujuća umetnika iz inostranstva: Lukaša Kandla i Siniše Kašavelskog. Ova selekcija je rezultat konkursa na koji su pristigla čak 432 rada od 232 umetnika iz regiona, što potvrđuje da scena fantastike u savremenoj umetnosti ne samo da postoji već je i snažno živa, raznolika i tehnički izuzetna.

Foto: Tamara Stojanović i PREVENTER



U narednih mesec dana posetioci bijenala mogu očekivati bogat program koji obuhvata izložbe, tematska vođenja, tribine i muzičke večeri. Prva stručna vođenja zakazana su za danas i sutra u 18.15, kada će publiku kroz izložbu voditi prof. dr Oliver Tomić, član žirija.