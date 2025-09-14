Jugoslav Pantelić više nije direktor Kinoteke: Poznato je i ko će ga zameniti
Vlada Srbije smenila je na poslednjoj sednici 11. septembra Jugoslava Pantelića s mesta direktora Državnog audio-vizuelnog arhiva Srbije - Jugoslovenske kinoteke, objavljeno je u najnovijem Službenom glasniku.
Za v. d. direktora Kinoteke postavljen je Aleksandar Saša Erdeljanović, istoričar filma i dugogodišnji upravnik Arhiva Jugoslovenske kinoteke. Pantelić je bio na čelu Jugoslovenske kinoteke od 2016. godine. U zvaničnoj biografiji navodi da je kao direktor Jugoslovenske kinoteke pokrenuo prvi veliki talas digitalne restauracije srpskog igranog filma, a neki od restaurisanih filmova prikazani su na festivalu u Kanu, u selekciji "Kan klasik".
Od 2014. do 2024. bio je umetnički direktor i selektor Međunarodnog filmskog festivala Fest s najdužim pojedinačnim stažom u istoriji festivala. Pokretač je takmičarskog koncepta Festa, a ustanovio je i nagradu Beogradski pobednik. Dobio je nedavno i nagradu vitez kulture i umetnosti.