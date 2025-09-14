Slušaj vest

Vlada Srbije smenila je na poslednjoj sednici 11. septembra Jugoslava Pantelića s mesta direktora Državnog audio-vizuelnog arhiva Srbije - Jugoslovenske kinoteke, objavljeno je u najnovijem Službenom glasniku.

erdeljanovic-marina-lopicic.jpg
Foto: Marina Lopičić

Za v. d. direktora Kinoteke postavljen je Aleksandar Saša Erdeljanović, istoričar filma i dugogodišnji upravnik Arhiva Jugoslovenske kinoteke. Pantelić je bio na čelu Jugoslovenske kinoteke od 2016. godine. U zvaničnoj biografiji navodi da je kao direktor Jugoslovenske kinoteke pokrenuo prvi veliki talas digitalne restauracije srpskog igranog filma, a neki od restaurisanih filmova prikazani su na festivalu u Kanu, u selekciji "Kan klasik".

330618282-222619553666483-1762551037800273340-n.jpg
Pantelić na Fest doveo mnoge zvezde Foto: Privatna Arhiva

Od 2014. do 2024. bio je umetnički direktor i selektor Međunarodnog filmskog festivala Fest s najdužim pojedinačnim stažom u istoriji festivala. Pokretač je takmičarskog koncepta Festa, a ustanovio je i nagradu Beogradski pobednik. Dobio je nedavno i nagradu vitez kulture i umetnosti.

Ne propustiteKulturaTanja Bošković u suzama primila nagradu "Zlatni pečat": Glumici uručeno priznanje Jugoslovenske kinoteke "Na filmu sam uvek bila gost bežeći od pozorišta"
tanja_boskovic_09062025_0132.JPG
Kultura"BOGAT SAM ČOVEK" Mikiji Manojlović otkrio ko mu je bio podrška "Nikad NISAM KUCAO NI NA JEDNA VRATA, ni u zemlji, ni van nje..."
kinoteka-foto-ata-images.jpg
Kultura"Simke je bio naš Enio Morikone" U Kinoteci otvoren legat Zorana Simjanovića! Prvi zavirite u čaroban svet muzike i filma FOTO
collage132132132.jpg
KulturaOMAŽ MILENI DRAVIĆ U MUZEJU KINOTEKE: U čast dive našeg glumišta biće prikazano PET njenih filmova, a ULAZ JE BESPLATAN
milena-i-smoki.jpg

Otvaranje Festa - Jugoslav Pantelić Izvor: Kurir televizija