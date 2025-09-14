Slušaj vest

Obožavaoci "tajanstvene i otkačene" porodice Adams, koja je najveću popularnost stekla u crnobeloj seriji iz 1964, kao i filmovima s početka devedesetih, imali su dva razloga da drhte posle najave da Netfliks izbacuje seriju "Sreda". Od straha da će ona biti razočarenje zbog crnog humora od kog današnji producenti zaziru, zabrinuti da nekome ne nagaze na žulj i izgube gledaoce. Ali i od uzbuđenja jer glavnu reč vodi Tim Barton, jedan od retkih autora čiji se stil savršeno uklapa u sve što porodica Adams, pa i njihova mračna ćerka, jesu i zbog čega su sve ove godine voljeni.

Foto: Zorana Jevtić



Porodica Adams nastala je u obliku stripa, likovi su bili neimenovani i ostali su takvi sve do legendarne crnobele serije. Imena su tad dobili Mortiša i Gomez, roditelji Srede i Pagslija, s nizom bizarnih rođaka, kao odraz u ogledalu idealne porodice iz doba kada je američki san još uvek delovao veoma stvarno. Njihova subverzivnost bila je u tome što su se držali poželjnog individualizma, živeli su skladno, voleli se i poštovali, ali su svojim ponašanjem, mračnim sklonostima i hobijima zapravo plašili ljude i nesvesno izvrtali ruglu malograđanski moral, birokratiju, običnost i jednoobraznost koji su iza umivene fasade "krasili" američko društvo. Nesvesni da su čudni, s naizgled neiscrpnim bogatstvom neznanog porekla i još neznanijeg načina kojim je održavano, Adamsi su zapravo bili idealna porodica iz predgrađa, ali ne baš onaj ideal kojim je prosečan čovek stremio. Kao likovi, postali su velika inspiracija za tzv. gotik imidž.

Foto: Printscreen/Youtube

Tim Barton je režiser koji se tokom čitave karijere držao gotika, stekavši slavu filmovima poput "Bitlđusa", "Edvarda Makazorukog" ili urnebesne biografije o "najgorem režiseru svih vremena", Edu Vudu. Barton je trebalo da režira film "Porodica Adams" iz 1991, ali je izabrao da radi na prva dva filma o Betmenu. Nastavio je da radi crnohumorne komedije koje je mlađa publika obožavala, poput "Čarlija i fabrike čokolade" ili "Svinija Toda", ali se u kasnijoj saradnji s "Diznijem" nije snašao, jer je teško podnosio mešanje studija u rad. Sve je kulminiralo razočaravajućim filmom "Dambo", u kom nema Bartonovog autorskog pečata, te je saradnja prekinuta uz nešto teških reči.

Foto: Printscreen/Youtube

Serija "Sreda" prvi put izdvaja jedan od likova van porodice Adams. Samim tim, kada sporedni lik bude pretvoren u glavni, očekuje se da će po mnogo čemu odstupiti od originala. Reakcije na ovakvu odluku kreativnog tima uglavnom su pozitivne, a oni kojima promene nisu legle, po svoj prilici, spadaju u velike obožavaoce prethodnih filmova, stare serije i/ili crtanih serijala, ističući da njen lik naprosto nije ispoštovan dovoljno da bi nosio isto ime. Ruku na srce, originalni lik Srede nije davao mnogo osnova. Sreda je imala malo dijaloga, uvek se pojavljivala u sklopu svoje porodice ili kao superiornija u odnosu prema svom bratu Pagsliju, zastrašujuća drugoj deci i ne mnogo više od toga.