Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u četvrtak počinje prijemni ispit za najpopularniji smer - glumu, koju će pokušati da upiše samo 243 kandidata. Klasu prima glumac Petar Benčina, a ko će dobiti indeks FDU, odlučiće, kao i ranijih godina, petočlana komisija. U zlatno doba stare Jugoslavije bilo bi prijavljeno oko 700 ljudi, a u poslednjih desetak godina ta brojka je na oko 400. Sad je interesovanje gotovo upola manje, što se ne može reći za ostale smerove. Kurir je baš pre četiri godine pratio prijemni ispit, kad je svoju prvu klasu dobio Benčina (umesto Biljane Mašić).

Petrović napustio FDU

Proces izbora objasnio nam je tada Dragan Petrović Pele, koji je nedavno napustio ovu obrazovnu ustanovu, o čemu je Kurir prvi pisao.



- Profesor koji prima klasu je samo predsednik komisije. Svake godine se trudimo da primimo kvalitetne studente. Nije stalno ista ponuda, a interesovanje nije opalo. Dvadesetak godina već ima oko 400 kandidata - rekao je tada Petrović za Kurir.

Mesta na budžetu ima za 10 studenata, dok će dvoje sami finansirati svoje studije.



- Prijemni počinje u devet sati. Dnevno vidimo 75 kandidata. Mi sedimo s jedne strane, oni izlaze na scenu. Svako ima svoj trenutak. Gledamo da svako ima po sedam minuta za prezentaciju. Širi krug traje pet dana, kad komisija bira ko prolazi u uži izbor. Nadam se da će ući što više ljudi, bar 25 kandidata - objasnio je tada Petrović.

Svetozar Cvetković



FDU će zbog blokada poslednji primiti novu generaciju. I ćerka Svetozara Cvetkovića, mlada glumica Klara, odlučila je da upiše Akademiju umetnosti u Novom Sadu, u klasi Borisa Liješevića.



Neki dolaze na FDU da bi postali popularni, a pojedini zato što vole pozorište.

- Kad neko stane na scenu, ti vidiš koliko je čitao i da li želi samo da postane poznat. Vidi se odmah ko želi da bude glumac iz plemenitih razloga. Mi pratimo kako oni reaguju na indikacije. Neko se više spremao, neko manje. Posebnost nam privuče pažnju. Neko te odmah okupira harizmom, istinom i verom u ono što radi. Lako se napravi uži izbor - objasnila nam je pre četiri godine glumica i profesorka Branka Pujić.

Branka Pujić



Najveće muke profesori će imati da sastave najbolji muški tim, jer na tri devojke dolazi samo jedan momak.

- Dečaci se stide da pokažu svoje emocije. Deo naše kulture je da muškarci ne plaču - rekli su nam tada članovi komisije.