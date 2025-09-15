Slušaj vest

Povodom Dana Etnografskog muzeja u Beogradu, ova kulturna institucija sa zadovoljstvom najavljuje novu interaktivnu i inkluzivnu izložbu pod nazivom „Keramika: otisak“, autora Jelene Tucaković, višeg kustosa, koja će svečano biti otvorena u četvrtak, 18. septembra u 19 časova.

Izložba je obogaćena digitalnim alatima kao što su 3D prikazi muzejskih eksponata o kojima će posetioci detaljnije moći da se saznaju putem NFC tehnologije kao i virtueni asistent „Srba“.

Etnografski muzej Foto: Stefan Jokić

„Kroz 211 najreprezentativnijih predmeta etnološke keramike predstavljamo materijal koji čuva tragove kulture, umeća i života naših predaka. Zbirka keramike Etnografskog muzeja svedoči o bogatstvu i raznovrsnosti srpske kulture, kroz predmete koji su nastajali i trajali u različitim vremenima i okolnostima. Izložbom ‘Keramika: otisak’ želimo da prikažemo ne samo tehnike izrade i upotrebe keramike u Srbiji od polovine 19. veka do danas, već i trajnu vezu između prirode i kulture, od stene, preko gline, do oblika koji su služili čoveku u svakodnevici, arhitekturi, religiji, umetnosti, nauci i razonodi“, rekla je Jelena Tucaković, viši kustos i autor izložbe.

Etnografski muzej posle četiri decenije izlaže najreprezentativnije predmete iz Zbirke keramike, koja broji čak 4.403 artefakta.

„Otvaranje izložbe ‘Keramika: otisak’ na Dan muzeja predstavlja nastavak naše tradicije da kroz kvalitetne i pažljivo odabrane izložbe prezentujemo kulturno nasleđe široj javnosti. Ova izložba prikazuje vrednu građu iz naše Zbirke keramike i ukazuje na njen značaj kao svedočanstvo načina života i stvaralaštva kroz istoriju srpskog naroda. U našoj muzejskoj priči, spajamo duh prošlosti sa jezikom sadašnjosti, kako bismo posetiocima pružili živ dijalog između tradicije i komunikacije“, izjavio je direktor Etnografskog muzeja, Marko Krstić.

Izložba Etnografskog muzeja Foto: Etnografski muzej

„Keramika: otisak“ za publiku biti dostupna od 19. septembra uz cenu ulaznice od 600 dinara.

U okviru proslave Dana muzeja, Etnografski muzej otvara i novi prostor za posetioce, „Ornament kafe“, inspirisan srpskom ornamentikom.

U prijatnom ambijentu, ukrašenom motivima iz muzejskih zbirki, posetioci će moći da se odmore i uživaju u tradicionalnoj srpskoj hrani kao što su kačamak, cicvara i popara, uz domaće poslastice i prirodne sokove.

