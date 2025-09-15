Slušaj vest

Holivudski glumac Stiven Sigal stigao je u Beograd, gde počinje sa snimanjem novog akcionog trilera "Order Of The Dragon", u režiji nagrađivanog hrvatskog reditelja Vjekoslava Katušina.

Sigal se ovom ulogom vraća filmu posle 6 godina. Kako je izjavio na konferenciji za medije povodom početka snimanja, ovo ne smatra povratkom iz penzije.

Vjekoslav Katušin je reditelj akcionog filma koji Stiven Sigal snima u Beogradu
Vjekoslav Katušin, reditelj filma "Order Of The Dragon" Foto: Petar Aleksić

- Nije ovo povratak iz penzije, nego, kao diplomata, imam puno posla. Film mi nije prioritet. Brinu me problemi koje imamo u svetu - rekao je glumac.

Reditelj Vjekoslav Katušin je istakao da mu je drago što akcioni triler "Order Of The Dragon" snimaju Beogradu.

Vjekoslav Katušin i Stiven Sigal na konferenciji povodom početka snimanja akcionog filma u Beogradu
Reditelj Vjekoslav Katušin i Stiven Sigal Foto: Petar Aleksić

Na pitanje koje su ključne razlike u akcionom filmu nekada i danas, Stiven Sigal kaže:

- Nije snimljeno mnogo dobrih filmova u Holivudu. Promenili su ih efekti i veštačka inteligencija, ali nagore - poručio je Sigal.

Kada je reč o filmu "Order Of The Dragon", koji snima u Beogradu, Sigal ističe:

Stiven Sigal
Foto: Petar Aleksić

- Značajno mi je što ovde ima puno boraca. Dosta je ovde glumaca koji su radili sa Džekijem Čenom. Najviše se radujem da upoznam mlade kaskadere.

Sigal je podelio i svoje impresije o Srbiji.

- U Srbiji imam mnogo prijatelja i veoma volim ovu zemlju - izjavio je glumac, koji je inače 2016. dobio državljanstvo Republike Srbije, kada mu je svečano uručen i srpski pasoš, a na pitanje da li ga koristi, kaže:

IMG-20250915-WA0034.jpg
Stiven Sigal i Vjekoslav Katušin Foto: Petar Aleksić

- Nekoliko puta sam iskoristio srpski pasoš.

Vreme u Srbiji iskoristio je da poseti i druga mesta van prestonice. Kako je izjavio, bio je na selu s prijateljima, koje ga je podsetilo na Toskanu.

Iako se akcioni triler snima na engleskom jeziku, na konferenciji su istakli da će biti i replika na srpskom jeziku. Sigal je takođe otkrio da će prvi put igrati sa svojim sinom u filmu.

Ne propustitePolitikaSRBIJA DRUGA DOMOVINA SLAVNOG GLUMCA Predsednik Vučić sa Stivenom Sigalom: Razgovarali smo i o mogućim zajedničkim projektima
Screenshot 2025-09-11 124711.jpg
PolitikaPREDSEDNIK SA STIVENOM SIGALOM: Vučić primio holivudsku legendu i majstora borilačkih veština: Zahvalio sam gospodinu Sigalu na iskazanoj ljubavi prema Srbiji
Screenshot 2025-09-11 124741.jpg
Pop kulturaŽena Stivena Sigala u Beogradu naručila poklon za muža: Rodila mu 7. dete, njegova je 4. supruga, a evo kako su se upoznali
Stiven Sigal i El Sigal
KulturaStiven Sigal stigao u Beograd: Glumac će u srpskoj prestonici snimati novi akcioni triler sa ovim zvezdama
Order of The Dragon.jpeg

Video: Čak 100.000 ljudi je pogledalo koncert Ivana Bosiljčića

ČAK 100.000 LJUDI JE POGLEDALO KONCERT IVANA BOSILJČIĆA „NAŠE VEČE“! Glumac za Kurir otkriva šta se sprema 22. maja U MTS Dvorani Izvor: Kurir televizija