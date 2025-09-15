Slušaj vest

Donja Gorevnica rodno je mesto slavne glumice Sonje Savić, koja je rođena na današnji dan 1961. godine. Ekipa Kurira posetila je svojevremeno ovo selo, gde se nalazi porodična kuća pokojne dramske umetnice, kao i groblje na kom je sahranjena.

Prošle jeseni prvi put smo posetili njen porodični dom i zatekli ružan prizor u dvorištu i zapuštenu kuću. Fotografisali smo napuštene objekte, popucalu ploču, prozore i vrata, a sve je bilo prekriveno paučinom i prašinom.

Zapušteni prizori slamaju srca

Kuća je već godina u vlasništvu umetničke galerije "Nadežda Petrović" iz Čačka, s kojima smo takođe razgovarali i koji su negodovali zbog fotografija koje su izašle u javnost. Oni su nam rekli da se tada samo tako "zadesilo", da je jesen i da lišća ima svuda, a na sve to je bio i tmuran dan, te da su fotografije zbog toga, tvrdili su, tako ispale.

Isto mesto posetili smo i ove godine tokom sunčanog i lepog majskog dana, ali smo se ponovo razočarali prizorom. Situacija s kućom bila je još gora! Celo dvorište je zaraslo u travu i korov, a zbog katanca na kapiji nismo uspeli da priđemo bliže kući.

Komšinica otkrila istinu

Ipak, komšinica Milunka, koja živi pored, bila je raspoložena da razgovara s nama.

- Ma ovo je jedna opšta katastrofa. Rekla sam ovima iz galerije kada su dolazili svašta, niko ništa ne čisti, niko ništa ne održava. Ako su se već nekog posla prihvatili, neka ga onda rade kako treba. Sonja jeste bila divna i volela sam njenu porodicu i nju, ali meni ovo smeta i zbog moje kuće lično. Skupljaju se psi u tom dvorištu, ide toplo vreme, ima velike trave i nekog drveća, plašim se da zmije ne krenu da se skupljaju pa kod mene da prelaze. Neću da živim pored krša i loma, ceo komšiluk je ovde ljut i besan zbog ove situacije - bila je iskrena komšinica, koja nam je pomogla da pronađemo mesto na kojem Sonja počiva.

Gde je sahranjena Sonja Savić?

Savićeva je, za razliku od drugih slavnih ličnosti, sahranjena skromno na jednom starom seoskom groblju do kog je teško doći. Ipak, tu je situacija mnogo bolja jer se Sonjin grob održava redovno. Vidi se da je često posećivan i ima dosta cveća.

Naša slavna glumica sahranjena je porodično, s majkom, ocem, babom i dedom, a njen grob od svih zauzima najviše mesta. Tu su i Sonjine dve slike. Prva je uklesana, a druga je na spomeniku. Pored te druge fotografije nalazi se i citat iz pesme Arsena Dedića "Ofelija": "Sada ležiš na dnu vode, iznad tebe šaš i trava, kao leptir koji ode, kao dete koje spava dok te ljulja val za valom, sanjamo da si nam još živa."

Sonja Savić preminula je 23. septembra 2008. godine, a na današnji dan proslavila bi 64. rođendan.

