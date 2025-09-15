Slušaj vest

Narodno pozorište Niš organizuje Šesti festival drame i pozorišta balkanskog kulturnog prostora Teatar na raskršću, koji će se održati od 6. do 12. oktobra.

Nova režija Neškovića Foto: ATA images

Na otvaranju će biti izvedena predstava domaćina "Prosjačka opera" Vaclava Havela, u režiji Milana Neškovića. Od 7. oktobra počinje takmičarski deo programa, čiji je selektor dramaturg Spasoje Ž. Milovanović. On je odabrao pet predstava iz Srbije i zemalja iz regiona: "Galeb" NU Teatar "Jordan H. K. Džinot", Veles, Severna Makedonija (7. oktobar), "Kiselina" Bosansko narodno pozorište Zenica, Bosna i Hercegovina (8. oktobar), "Kuća za lutke, drugi deo", Narodno pozorište "Ivan Vazov", Sofija, Bugarska (9. oktobar), "Gospoda Glembajevi", CNP Podgorica, Crna Gora (10. oktobar) i "Očevi i oci", režija Veljko Mićunović, Narodno pozorište u Beogradu (11. oktobar). Na zatvaranju festivala 12. oktobra publika će moći da pogleda predstavu "Mihael Kolhas" u režiji Borisa Liješevića i izvođenju Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda, koja će biti odigrana u čast nagrađenih.

Selektovana i hit predstava "Očevi i oci"

PREMIJERA PREDSTAVE OČEVI I OCI: Evo ko je sve došao, susret bivših ljubavnika, a Cvetković u društvu prelepe ćerke! FOTO Foto: Damir Dervišagić



Cena kompleta karata za glavni program (sedam predstava) iznosi 4.900 dinara. Karte za predstave pratećeg programa mogu se kupiti po ceni od 1.000 dinara. Prodaja počinje 15. septembra. Radno vreme blagajne je od 10 do 20 časova radnim danom. Svake večeri od 7. do 11. oktobra po završetku predstave biće organizovan okrugli sto kritike na maloj sceni Narodnog pozorišta.

Članovi žirija u Nišu

Članovi žirija u Nišu Foto: Ana Paunković, Anđa Brstina, Nemanja Nikolić



Stručni žiri ovogodišnjeg festivala čine: Irfan Mensur, glumac, reditelj i profesor; Andrej Nosov, reditelj; Anđelika Simić, glumica; Nenad Novaković, ekspert za elektronske medije i menadžment u kulturi, i Gordana Goncić, dramaturškinja i direktorka pozorišta Atelje 212.

Kompletan program festivala Foto: Promo