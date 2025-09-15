Slušaj vest

Iz studija Warner Bros. Pictures stiže film „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another) koju potpisuje nagrađivani filmski stvaralac Pol Tomas Anderson kao scenarista, reditelj i producent. U glavnim ulogama su dobitnici Oskara i BAFTA nagrada Leonardo Dikaprio, Šon Pen i Benisio del Toro, kao i Regina Hol, Tejana Tejlor i Čejs Infiniti.

Film, o kojem se već priča kao o ozbiljnom kandidatu za Oskara, na velika platna donosi moćnu priču i izuzetnu glumačku postavu gde pratimo bivšeg revolucionara Boba (Dikaprio), koji živi u stanju paranoje i odvojen od sveta, preživljavajući van sistema sa svojom hrabrom i samostalnom ćerkom Vilom (Infiniti). Kada se nakon 16 godina iz prošlosti ponovo pojavi njegov zli neprijatelj (Pen), a Vila nestane, bivši radikal kreće u očajničku potragu, dok i otac i ćerka istovremeno vode bitku sa posledicama njegove burne prošlosti.

Uoči premijere, glavni glumac Leonardo DiKaprio otkriva šta ovaj film čini posebnim za publiku i otkriva zbog čega mu je uloga bila poseban izazov:



„Bob je čovek koji je pobegao od svega, koji živi sa svojim demonima i posledicama prošlih odluka. A onda mu život vrati sve ono od čega je bežao. To je lik pun kontradikcija — sarkastičan i šarmantan, ali i ranjiv i slomljen. Upravo ta slojevitost, i Paulov način da je prikaže, bili su razlog što sam znao da moram da budem deo ovog filma.“

Pol Tomas Anderson ističe kako ga je od samog početka privlačila ideja o spajanju političke drame, porodične priče i neočekivanog humora:

„Hteo sam da ispričam priču o likovima koji nose teret svojih prošlih odluka, o tome kako istorija, i lična i društvena, uvek nađe način da vas sustigne. Ipak, uz svu tu težinu, želeo sam da pronađem trenutke radosti, apsurda i lepote, jer tako život zaista izgleda. I imati glumce poput Leonarda, Šona, Benisija, Regine… to je san svakog reditelja.”

Svoje utiske o saradnji sa rediteljem, scenariju koji ih je osvojio i nezaboravnom iskustvu rada na ovom nesvakidašnjem ostvarenju, podelio je i ostatak fenomenalne glumačke ekipe.

Kako se snimala krimi-drama „Jedna bitka za drugom“

Šon Pen, koji u filmu tumači nemilosrdnog protivnika glavnog junaka, ističe:

„Polov scenario je bio fascinantan – slojevita priča koja u sebi nosi i političku provokaciju i humor, a istovremeno duboku ljudsku priču. Snimanje sa njim bilo je kao da ste u rukama nekoga ko tačno zna svaki kadar, svaki trenutak koji želi da uhvati, a opet ostavlja glumcima prostor da unesu nešto svoje.“



Benisio del Toro, poznat po intenzivnim i kompleksnim ulogama, naglašava posebnu atmosferu na setu:

„Kod Pola ništa nije slučajno. Njegov način rada je takav da vas potpuno uvuče u priču. Bilo je dana kada sam pomislio: “Ovo je ludilo”, a onda shvatite da on upravo to i želi – da osetite haos, strast, strah, sve ono što lik proživljava. Takav proces vas menja i kao glumca i kao osobu.“



Regina Hol, koja u filmu igra Deandru, članicu pokreta French 75, otkriva zašto ju je scenario odmah privukao:

„Scenario je pokrivao neverovatno duboku temu, a istovremeno je bio toliko duhovit. Pol je uzeo materijal koji bi možda bio kontroverzan i uspeo da mu podari lakoću i humor, a da pritom ne izgubi iskrenost i ljudskost likova i njihovih odnosa. Sve je to na kraju bilo toliko veće i moćnije nego što sam mogla da zamislim.“

Producenti filma su višestruko nominovani za Oskara i BAFTA nagradu Adam Somner i Sara Marfi, zajedno sa Andersonom, dok je izvršni producent Vil Vajske. Kreativni tim čine Andersonovi česti saradnici: direktor fotografije Majkl Bauman, scenografkinja Florensija Martin (Oskar, BAFTA), montažer Endi Džurgensen (BAFTA nominacija), kostimografkinja Kolin Atvud (Oskar, BAFTA), kasting direktorka Kasandra Kulukundis i kompozitor Džoni Grinvud (Oskar, BAFTA nominacije).

Premijera i distribucija



Film „Jedna bitka za drugom“ zstiže u bioskope širom Srbije 24. septembra u distribuciji BLITZ filma. Film će, između ostalog, biti prikazivan i u ekskluzivnim IMAX i 4DX formatima. Ulaznice su već u prodaji.