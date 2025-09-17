Slušaj vest

"Balkanski špijun“ je drama koju je napisao Dušan Kovačević, a kroz lik Ilije Čvorovića, bivšeg staljiniste i zatvorenika, osvetljava paranoju koja iz političke sumnje prerasta u opsesiju. Ilija, koji je dve godine proveo u zatvoru, počinje da sumnja da je njegov podstanar - krojač koji se upravo vratio iz Francuske - zapravo strani špijun. U filmskoj adaptaciji iz 1984. godine, ovu kompleksnu ulogu maestralno je izneo Danilo Bata Stojković.

Pored Ilije, u priči se pojavljuju i drugi ključni likovi: njegova supruga Danica, njihova kćerka Sonja, zatim Ilijin brat Đura, kao i misteriozni povratnik iz Pariza, Petar Jakovljević. U filmu su ih oživeli: Mira Banjac kao Danica, Sonja Savić kao kćerka Sonja, Zvonko Lepetić u ulozi Đure i Bora Todorović kao Petar Jakovljević.

Inspiracija nastala na sopstvenom iskustvu

Dušan Kovačević je jednom prilikom u emisiji Ivana Ivanovića na televiziji Prva otkrio detalj iz stvarnog života koji je poslužio kao inspiracija za nastanak ove kultne drame.

- Pre nego što ću krenuti avionom na put za Ameriku, zvonio mi je neko na vrata stana na Dorćolu. Mlad čovek, zbunjen, neprijatno mu je. Pustio sam ga da uđe i sedne. Kazao mi je: "Mi znamo da putujete u Ameriku". Rekao mi je da zna gde sam bio, s kim sam se vidao i dodao: "Vi ćete tamo sresti neke ljude koji su problematični, pa bismo mi voleli, ako budete imali nekih neprijatnosti, ne zbog nas, nego zbog vas, da nam se javite. Bilo bi lepo da dođete i da nam sve kažete, kako bismo mi videli o čemu se radi. Rekao mi je i odakle je, rekao mi je da je završio Pravni fakultet, ali ne može da se zaposli, pa su ga primili u policiju - priča Kovačević i dodaje da je policajac na kraju ustao i diskretno mu ostavio vizit-kartu.

Dušan Kovačević Foto: BETA Amir Hamzagić

Tokom leta preko okeana Dušanu je sinuo u glavi kultni scenario.

- Dok sam putovao, razmišljao sam šta bi se desilo čoveku koji ima osećaj krivice. Nekome ko ima dosije, ko je bio u policiji, ko se plaši? Kada sam se vratio s puta čeka me brat i kaže 'ajmo kod mene, nećeš odmah moći u stan, stan je obijen, policija blombirala, pa se čeka uviđaj. I policija nađe ispreturane stvari, nestao mi je samo sat koji je jako vredan, prva serija, i primetio sam i da mi je popijena cela flaša viskija. Dakle, imali su vremena da se baškare. Tako počinje "Balkanski špijun", pozovu čoveka u policiju, on uplašen i da bi dokazao da je lojalan, a već je prošao torturu, počinje da radi i ono što ne treba - objašnjava akademik i dramski pisac.

Ilijinu suprugu Danicu igrala je Mira Banjac

- Nisam očekivala da ću dobiti ulogu, jer je Branka Petrić to već fenomenalno igrala u pozorištu. Verovatno su mi je dali jer sam mala, pa nisam mogla da pojedem Batu. Bila sam srećna što sam našla svoje mesto u tom filmu, koji je u mojoj karijeri zapisan crvenim slovima - sećala se Mira.

Mira Banjac i Sonja Savić u filmu Balkanski špijun Foto: Printscreen YouTube

Ona je obożavala filmskog muža, ali otkriva da su se na setu često svadali.

- Jao, ne pitajte. Tokom snimanja mi je napravio stotinu neprijatnosti, ne želim ni da pričam o njima. Ali na kraju klekne, poljubi mi ruku, donese veliku korpu cveća, čokoladu. Batu ko je voleo, voleo ga je. Na takve je prosipao svoju ljubav - objasnila je slavna glumica.

Sonja Savić je bila dosta uplašena

Mira Bajac je otkrila da je pokojna Sonja Savić imala veliku tremu zbog uloge Sonje Čvorović.

- Već tada je bila zvezda. Bila je uplašena, molila me: "Miro, hajde da dođem kod vas da vežbamo dijaloge". To mi se nikada nije dogodilo, da je neki glumac hteo da sarađuje na taj način. Ne znam što je bila uplašena, ali je dolazila da probamo. I meni se to dopalo, to govori da je želela da sve ispadne dobro. Odlično je glumila u filmu.

