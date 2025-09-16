Slušaj vest

Danas se sećamo Branke Veselinović, proslavljene glumice rođene na današnji dan 1918. godine. U trenutku smrti u februaru 2023. godine bila je najstarija glumica u Srbiji, ostavljajući iza sebe bogat i nezaboravan opus.

Više od stotinu uloga i priznanja

U svojoj karijeri ostvarila je više od sto uloga, sarađivala sa najznačajnijim rediteljima i osvojila prestižne nagrade:

Pogledajte u galeriji footgrafije glumice Branke Veselinović:

1/11 Vidi galeriju Glumica Branka Veselinović Foto: Printscreen, Marina Lopičić, Nebojša Mandić

Sterijina nagrada za ulogu Gine u „Ožalošćenoj porodici“

Nagrada „Branislav Nušić“ za životno delo

Vukova nagrada

Orden rada sa zlatnim vencem

Pored umetničkog angažmana, bila je i ambasador UNICEF-a, dobrovoljni vatrogasac sa činom oficira prve klase, osoba satkana od najplemenitijeg materijala.

Ljubav života – Mlađa Veselinović

Branka je bila u srećnom i dugovečnom braku sa glumcem i prevodiocem Mladenom Mlađom Veselinovićem. Venčali su se 30. septembra 1948. godine. Zajedno su osnovali Fond Branke i Mlađe Veselinović za pomoć deci, posvećujući život najmlađima, budući da nisu imali svoje potomke.

Branka Veselinović sa suprugom Mlađom Veselinovićem Foto: Vladimir Šporčić

– Zahvaljujući Miri Stupici započela sam ljubav sa Mlađom. Pripremali smo predstavu u kojoj smo igrali ljubavni par. On je bio Bepa Ribar, a ja Ursula Pulenta. Mira je primetila kako se uverljivo grlimo i rekla da bi bilo lepo da budemo par i privatno, ne samo na sceni. Mesec po mesec, počeli smo da se volimo i ljubimo, i venčali smo se septembra 1948. godine - pričala je Branka u jednom intervjuu i dodala:

Foto: Vladimir Šporčić

- Zdravi smo bili oboje, išli smo na preglede. Pokojni doktor Tasovac davnih godinama nam je rekao da je to tako i da neki partneri ne mogu da imaju decu. Rekao je: 'Da ste sa drugima u braku, imali biste i vi i Branka'. A onda smo mu mi rekli da se volimo, a on je poručio: 'Volite se, ali dece nećete imati'" - rekla je.

Foto: Nebojša Mandić

Posvećenost deci i humanitarni rad

Iako nisu imali dece, to nikada nije obeshrabrilo Branku. Čitav život posvetila je dobroti i deci.

– Volela sam da imam decu. Lečila sam se, sve je bilo u redu sa Mlađom. Na razvod zbog toga nisam pomišljala.Profesor Tasovac rekao nam je da bismo sa drugim partnerima mogli imati decu, a ja sam mu rekla: ‘Mi se volimo’ - zaključila je.

Bonus video: Ovako je Kurir iznenadio Branku Veselinović za njen 102. rođendan