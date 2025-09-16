Slušaj vest

Gornji Milanovac će od 22. septembra do 5. oktobra 2025. godine biti domaćin 11. Međunarodnog filmskog festivala, koji organizuje Kulturni centar „Mija Aleksić“, uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije i Opštine Gornji Milanovac. Paralelno sa Festivalom biće održana i manifestacija „Dani Mije Aleksića“, posvećena sećanju na jednog od najvećih glumaca srpske i jugoslovenske scene.

Program festivala obuhvata takmičarske kategorije Films for YOUth (evropski dugometražni igrani i dokumentarni filmovi za mladu publiku), Short Form (kratki filmovi do 20 minuta) i Filmsko stvaralaštvo dece i mladih (radovi autora do 19 godina), kao i bogat netakmičarski segment sa specijalnim projekcijama, radionicama, panelima i masterklasovima.

Foto: KC Gornji Milanovac

Svečano otvaranje i dodela nagrade „Mija Aleksić – biti glumac“Vojinu Ćetkoviću

U ponedeljak, 22. septembra 2025. godine, u Velikoj sali Kulturnog centra „Mija Aleksić“, u 19 časova, biće svečano otvoreni 11. Međunarodni filmski festival u Gornjem Milanovcu i „Dani Mije Aleksića“.

Festival otvara koncert posvećen stvaralaštvu Enia Morikonea, u izvođenju kamernog orkestra učenika Škole za muzičke talente iz Ćuprije i ansambla TEKIART iz Kragujevca, pod dirigentskom palicom maestra Igora Andrića.

Svečano veče biće uveličano i dodelom prestižne nagrade „Mija Aleksić – biti glumac“, koja se tradicionalno uručuje od 2018. godine glumcu/glumici za izuzetan doprinos umetnosti glume. Ovogodišnji dobitnik nagrade „Mija Aleksić – biti glumac“ je glumac Vojin Ćetković, član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, čije ime već decenijama zauzima posebno mesto u srpskoj kulturi i umetnosti.

Nakon dodele nagrade, na programu je projekcija jednog od najlepših i najvoljenijih filmova svetske kinematografije – „Cinema Paradiso“ (1988) reditelja Đuzepea Tornatorea, dobitnika Oskara za najbolji strani film.

Vojin Ćetković Foto: Nemanja Nikolić

Srpska premijera reastauriranog filmskog klasika „Kekec“

Restaurirana verzija filmskog klasika „Kekec“ nagrađenog Zlatnim lavom u Veneciji (1952), biće prikazana u saradnji sa Slovenačkim filmskim centrom, u okviru srpske premijere, 23. septembra 2025. godine u 19 časova, u Velikoj sali Kulturnog centra „Mija Aleksić“.

„Kekec“ je crno-beli jugoslovenski film snimljen 1951. godine, koji je režirao Jože Gale, a nastao je po motivima pripovedaka slovenačkog pisca Josipa Vandota. Film je prvi deo popularne trilogije (Kekec, Srećno, Kekec! i Kekecove smicalice), posvećene dečaku iz planinskog sela čija hrabrost i vedrina osvajaju publiku širom sveta. Iako je u trenutku premijere naišao na kritike tadašnje štampe, „Kekec“ je već naredne godine doneo jugoslovenskoj kinematografiji prvu veliku međunarodnu nagradu – Zlatnog lava u Veneciji (1952) za najbolji dečji film. Time je postao prvi slovenački i jugoslovenski film ovenčan međunarodnim priznanjem, zauzevši posebno mesto u istoriji regionalne kinematografije.

Međunarodni filmski festival u Gornjem Milanovcu Foto: KC Gornji Milanovac

Takmičarski festivalski programi

Takmičarska selekcija FILMS FOR YOUth posvećena je evropskim dugometražnim igranim i dokumentarnim filmovima koji kroz teme, stil i formu odražavaju interesovanja i senzibilitet mladih. Ovogodišnji program okuplja jedanaest pažljivo odabranih ostvarenja koja donose širok spektar tema – od dirljivih porodičnih drama i priča o odrastanju, preko inspirativnih portreta umetnika i intimnih ljubavnih priča, do fantastičnih avantura i društveno angažovanih filmova. Publika će imati priliku da vidi francuske naslove Priča o mojoj majci i Luda ljubav, dokumentarni film o velikanu opere Miroslavu Čangaloviću, srpske naslove Ciklus i Prva klasa: Pun gas, slovenački film Ćao, Bela, britanski film Ptica, norveški Lars je LOL, italijanski Uvek postoji sutra, kao i dva značajna regionalna ostvarenja u kojima Srbija učestvuje kao manjinski koproducent – Planeta 7693 (Crna Gora) i Bumbarovo leto (Hrvatska).

Takmičarska selekcija KRATKA FORMA donosi bogat izbor kratkih filmova iz različitih delova sveta. Publika će imati priliku da vidi ostvarenja autora iz Francuske, Bugarske, Jermenije, Čilea, Bosne i Hercegovine, Turske, Irana, Hrvatske, Nemačke i Srbije. Raznolikost tema – od intimnih priča i društveno angažovanih poruka, preko poetskih i simboličnih slika, do inovativnih eksperimenata u animaciji – pokazuje snagu i širinu kratkog filma kao umetničke forme. Ukupno pet takmičarskih projekcija omogućiće publici da doživi bogatstvo savremenog kratkometražnog filma.

Selekcija Filmsko stvaralaštvo dece i mladih donosi jedinstven pogled na svet kroz oči novih generacija, okupljajući animirane, igrane i eksperimentalne filmove koje su u celini ili pretežno kreirala deca i mladi do 19 godina. Ovogodišnji izbor obuhvata radove nastale u Srbiji, Hrvatskoj, Švedskoj, Portugalu, Estoniji i Italiji, pokazujući kako se kreativna energija i autentičan izraz mladih autora pretvaraju u snažne filmske poruke. Teme kojima se bave kreću se od univerzalnih pitanja prijateljstva, porodičnih odnosa i odrastanja, do društveno angažovanih priča o identitetu, ekologiji i humanosti, pri čemu se na originalan način kombinuju različiti žanrovi i forme. Ukupno tri takmičarske projekcije biće posvećene filmovima koje su kreirala deca i mladi.

Ulaz na sve projekcije je slobodan, čime Festival ostaje dosledan svojoj misiji da film učini dostupnim što široj publici i da inspiriše nove generacije ljubitelja sedme umetnosti.

Netakmičarski programi festivala i manifestacije „Dani Mije Aleksića“

U okviru 11. Međunarodnog filmskog festivala u Gornjem Milanovcu, od 21. do 24. septembra 2025. godine, biće održana regionalna konferencija „Cinemas in Motion: Networking, Audiences, Future“ u saradnji sa MEDIA Desk Srbija. Ovaj trodnevni skup okuplja predstavnike bioskopa, mreža kinoprikazivača i filmske stručnjake iz Srbije, regiona i Evrope, sa ciljem razmene znanja, primera dobre prakse i osmišljavanja novih modela saradnje. Program obuhvata panele o regionalnom umrežavanju, predavanja i radionice o razvoju publike i savremenim marketinškim strategijama, kao i prezentaciju MEDIA Desk Srbija o podršci EU programa MEDIA 2021–2027. Posebnu pažnju privlači predavanje i dijalog sa Fatimom Djoumer, izvršnom direktorkom mreže Europa Cinemas, koja će govoriti o novim strategijama saradnje i umrežavanja u kontekstu promena kroz koje prolazi evropska kinematografija.

U utorak, 23. septembra 2025. godine, biće otvorena izložba dela jednog od najznačajnijih savremenih srpskih i evropskih umetnika – Miloša Šobajića. Izložba se realizuje u saradnji sa mts Dvoranom iz Beograda, a svečano otvaranje zakazano je za 18 časova u Modernoj galeriji Kulturnog centra „Mija Aleksić“.

U subotu, 27. septembra 2025. godine, u Velikoj sali Kulturnog centra „Mija Aleksić“, biće održan specijalni prateći program namenjen deci – „Dizni dan“. Ovaj jedinstveni događaj kombinuje filmske projekcije i zabavne sadržaje, pružajući mališanima iskustvo čarolije animiranog filma i interaktivne igre. Publika će imati priliku da pogleda omiljene naslove iz Dizni produkcije. Pored projekcija, decu očekuje bogat prateći program - mađioničarski nastup, face painting i druženje sa maskotama Dizni junaka.

Tokom 11. Međunarodnog filmskog festivala u Gornjem Milanovcu biće predstavljen specijalni program EU Youth Cinema: Green Deal, u saradnji sa LET’S CEE Film Festivalom. Publika će imati priliku da pogleda četiri filma posvećena klimatskim promenama, zaštiti prirode i održivoj budućnosti, a sve projekcije biće besplatne. Na ovaj način Festival u Gornjem Milanovcu postaje deo šire evropske mreže koja spaja kulturu, obrazovanje i društvenu odgovornost.

U okviru manifestacije „Dani Mije Aleksića“, gornjomilanovačka publika imaće priliku da 2. oktobra 2025. godine uživa u pozorišnoj predstavi „Noćna straža“ Fedorа Šilija, u režiji Borisa Liješevića, koju izvodi ansambl Ateljea 212. Predstava se igra u Velikoj sali Kulturnog centra „Mija Aleksić“ sa početkom u 20 časova.

Informacije o festivalu i manifestaciji „Dani Mije Aleksića“

Od osnivanja 2009. godine, Međunarodni filmski festival u Gornjem Milanovcu predstavlja značajnu platformu susreta filmskih stvaralaca i publike, afirmišući umetničke vrednosti, podstičući interkulturalni dijalog i doprinoseći razvoju audiovizuelne kulture u Srbiji i regionu. Od ove godine Festival se još snažnije posvećuje deci i mladima, razvijajući koncept u kojem oni nisu samo gledaoci već i aktivni učesnici i pokretači novih ideja, a već sledeće godine predviđeno je dodatno širenje programa namenjenog najmlađoj publici.

Paralelno sa Festivalom, održaće se manifestacija „Dani Mije Aleksića“, posvećena sećanju na jednog od najvećih glumaca srpske i jugoslovenske scene. Milosav Mija Aleksić (1923–1995), rođen u Gornjoj Crnući kod Gornjeg Milanovca, ostvario je tokom svoje blistave karijere niz nezaboravnih uloga na scenama Narodnog pozorišta, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Ateljea 212 i drugih teatara, a igrao je i u više od 50 filmskih ostvarenja. Njegov raskošni talenat i harizma doneli su mu brojna priznanja – od Zlatne arene i Sterijine nagrade do Dobričinog prstena – čime je zauzeo posebno mesto u istoriji srpske kulture. „Dani Mije Aleksića“ nastali su 2013. godine kao omaž ovom velikanu, prilikom realizacije izložbe „Mija Aleksić – Biti glumac“ autora Bobana Stefanovića, i danas su jedinstvena kulturna manifestacija koja povezuje pozorište, film, muziku, likovnu i vizuelnu umetnost, sa misijom da čuva uspomenu na Aleksićev rad i prenosi njegov umetnički duh na nove generacije.

