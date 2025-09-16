Slušaj vest

U izdanju niške kuće SVEN objavljen je romanMajstori na petoparcu (filozofija igranja u žici) autorke Nađe Velimirović – delo koje pretednuje na najviše regionalne književne nagrade.

Iako prati priču o generaciji amaterskih fudbalera sa Bežanijske kose, već na prvim stranicama postaje jasno: ovo nije roman o fudbalu. Ovo je roman o čoveku i vremenu.

U „Sofri večnog sata“ svaka stolica pripada igračima – i onima što sede, i onima koji su, napustili teren života. Svaki lik je simbol epohe, metafora Balkana i ljudske sudbine. Kroz njih, Velimirović oblikuje delo koje je istovremeno lirska hronika, filozofski traktat i univerzalna parabola o dostojanstvu.

„Nađa Velimirović uspela je da lokalnu priču pretvori u univerzalnu mitologiju. Njeni Majstori nisu samo igrači – oni su čuvari vremena. A ova knjiga nije samo roman, već spomenik ljudskom prijateljstvu i sećanju.“ – recenzija.

Majstori na petoparcu je roman koji će jednako intrigirati kritičare, književne žirije i publiku. Knjiga koja se čita kao hronika i kao proročanstvo, koja pokazuje kako lopta i sat, improvizovani teren i filozofija igre, mogu postati univerzalna metafora opstanka. Roman koji igru pretvara u umetnost, a umetnost u smisao života.

Nađa Velimirović je polihistor, spisateljica i istraživač ljudske naracije. Njeno pero balansira između istorijske tačnosti, filozofske lucidnosti i poetske imaginacije.

U ovom romanu pokazuje i svoju dramaturšku viziju – kroz opise scena, ritam igre i režiju atmosfere – čime potvrđuje da je ne samo autorka, već i mislilac koji vidi književnost kao scenu gde se susreću igra, umetnost i filozofija. Njeno delo spaja literaturu, psihologiju, filozofiju i umetnost igre – u tekstu koji ima snagu da razneži i razoruža, ali i da ostane u kolektivnom pamćenju.

