Glumac Žarko Laušević za života dao je mnogobrojne intervjue tokom kojih je neretko sa publikom delio anegdote što ih poslovnog što iz privatnog života, a jedan od onih koji se istakao jeste u kom se prisetio nesvakidašnje situacije sa kolegom Vojom Brajovićem.

Naime, sve se dogodilo kada su jednom prilikom Laušević i Brajović putovali zajedno autobusom a kada je Žarka iznenada ujela pčela za vrat.

- Išli smo na neki put. Vozili smo se autobusom, a Voja je sedeo iza mene. U jednom trenutku ujela me je pčela za vrat. Nisam znao da li sam alergičan na ujed pčele jer nisam mogao da se setim da li me je nekada ranije ujela. Znam da je moj kum Neša Janković alergičan na ujed pčele i uvek je sa sobom nosio serum, prisetio se Lauš tokom gostovanja na TV Prva pa nastavio:

- Prilazi mi Voja i pita me: "Da nisi možda alergičan na ujed pčele"? Onda je izvadio neki perorez i kaže: "Ako kreneš da se gušiš ja ću ti samo napraviti jedan mali prorez ovde na vratu, ispričao je Laušević i istakao koliko ga je šokirao Vojin potez.

Podsetimo, Žarko Laušević preminuo je od raka pluća 15. novembra 2023. godine u Beogradu. Pet dana kasnije, kremiran je na Novom groblju u Beogradu, a na komemoraciji takođe održanoj u Beogradu, emotivan govor održao je i Voja Brajović.

- Žarko je imao nešto što rečima ne može da se opiše - zbog toga su ga toliko jurili i voleli. Njega sada nema, nema vašeg tate, našeg prijatelja, ali ostaje naša ljubav, poštovanje i divljenje, kazao je Brajović nakon čega je izrecitovao pesmu Branka Miljkovića, "Kraj putovanja".

