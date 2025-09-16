Slušaj vest

Priznanjem "Vladimir Ćosić" za najbolju reportažu objavljenu u štampi i(li) na portalima, koju dodeljuju M novine iz Sremske Mitrovice, ovenčan je ove godine i reporter Kurira Dimitrije Petrović. Prema odluci žirija koji su činili Dragorad Dragičević, Žarko Rakić, Dejana Ivanović, Ivan Miljković i Zoran Šaponja, prvu nagradu osvojila je reportaža "Tako mi boga, nećeš više sjedit ovdje". Reč je u tekstu koji je Petrović napravio s kolegom foto-reporterom Markom Karovićem tokom svog trodnevnog boravka u Kninu povodom obeležavanja zločinačke akcije "Oluja". Žiri je ovu odluku doneo jednoglasno i naš kolega je od svakog člana dobio maksimalan broj bodova.

Foto: Kurir Televizija



- Velika mi je čast što je moj rad prepoznat i vrednovan na ovakav način. Zahvalio bih sjajnoj ekipi Kurira, ubedljivo najprofesionalnijoj redakciji u kojoj sam do sada radio. Posebnu zahvalnost dugujem ljudima s kojima sam, rame uz rame, tri dana izveštavao iz Knina - foto-reporteru Marku Karoviću, snimatelju Đoletu Makariću, kolegi reporteru Nikoli Topaloviću i jednom od glavnih junaka moje priče, našem vozaču Vladi Tomoviću. Veliko hvala celokupnom štampanom izdanju Kurira i ljudima koji mi daju mogućnost da pišem - Ivanu Čorbiću i Branislavu Banetu Bjelici - poručio je nagrađeni reporter.

Deo fotografija iz Knina

1/92 Vidi galeriju Fotografije iz Knina Foto: Marko Karović



Petrović je u Kurir došao 2023. godine i trenutno radi kao novinar rubrike Planeta. Pisao za Danas, Novu, Vreme i B92. Nagrađivan je na Internacionalnom festivalu reportaže - INTERFER. Interesovanja su mu pop kultura, istorija, psihologija i unutrašnja politika. Nagrada će mu biti uručena 4. oktobra u Sremskoj Mitrovici, a čine je povelja i novčani iznos.