U utorak, 16. septembra u galeriji Francuskog instituta (Knez Mihailova 31) svečano je otvorena izložba „30 godina Galerije Haos, 3 decenije saradnje“, kojom se obeležava jubilej Galerije Haos i tri decenije uspešne saradnje sa francuskim umetnicima.

Izložba okuplja radove 39 autora sa francuskim državljanstvom koji su tokom prethodnih trideset godina izlagali u Galeriji Haos. Pored Francuza, među autorima su i umetnici poreklom sa ovih prostora – iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije – ali i umetnici holandskog, mađarskog, islandskog, argentinskog, bugarskog i drugih porekla. Svi oni jedan deo života i stvaralaštva vezuju za Francusku.

U galeriji pogledajte fotografije: 

Foto: Sofija Milinković

Iako različitih generacija, poetika i stilova, umetnici čiji su radovi predstavljeni u izložbi svedoče o živosti, raznovrsnosti i nepredvidivosti savremene likovne scene. Izložbu su otvorili Amos Rajhman, direktor Francuskog instituta u Srbiji i savetnik za kulturu Ambasade Francuske i Borka Božović, direktorka galerije Haos.

- Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da vas ugostim u Francuskom institutu povodom obeležavanja 30 godina galerije Haos. Danas slavimo i tri decenije prijateljstva sa Francuskom. Na ovu funkciju stupio sam pre samo dve nedelje i za mene je velika čast, ali i odgovornost da nastavim priču dugu 74 godine, posvećenu saradnji između Francuske i Srbije – dve zemlje
koje povezuje bogata prošlost, ali i savremenost. Galerija Haos zauzima posebno mesto u tim vezama, kao most između naših država. Specijalizovana za crtež, od svog osnivanja ugostila je čak 386 umetnika. Njena povezanost sa Francuskom postojala je od samog nastanka zahvaljujući ličnosti i posvećenosti Borke Božović, koja je 2008. godine odlikovana Ordenom umetnosti i književnosti u rangu viteza. Posebnu dimenziju tim vezama dala je i saradnja galerije sa akademikom i slikarom Vladimirom Veličkovićem, čiji su članovi porodice večeras sa nama. Nagrada za crtež „Vladimir Veličković“ omogućila je mnogim mladim
umetnicima da započnu svoju karijeru i da pogled usmere ka Francuskoj. Dela koja nas večeras okružuju potpisalo je 39 umetnika – bilo francuskih državljana ili onih koji su deo karijere ostvarili u Francuskoj. Želeo bih da posebno pozdravim prisutne Erika Delmara i Miška Pavlovića. Nadam se uspešnom nastavku ove plodne saradnje, rekao je Amos Rajhman je na svečanom otvaranju.


Foto: Sofija Milinković

Borka Božović je izrazila dobrodošlicu novom direktoru Francuskog instituta i prisutnima se obratila rečima:

- Želim da se zahvalim gospodinu Stanislasu Pjereu, prethodnom direktoru, kao i Karolin Sota, atašeu za kulturu, na inicijativi za ovu izložbu. Posebno bih želela da pozdravim i Evgeniju Demievsku i Selenu Vicković, čiji smo rad odabrali za korice kataloga i plakat. Ovo delo simbolično govori o našem sadašnjem trenutku. Na ovaj način, i ovom prilikom, želimo da pošaljemo jasnu simboličnu poruku o našem stavu prema vremenu u kojem živimo. Umetnost i kultura su one koje grade najčvršće i najlepše mostove među državama i ljudima, jer upravo one održavaju svaku naciju i svako društvo.

Izložba će biti otvorena za posetioce do 11. oktobra.

