Ulaznica je bila humanitarni SMS za Milu Gajić, a fondacija je izdvojila dodatna sredstva za njeno lečenje

Humanost i umetnost spojile su se na sceni Fondacije Mozzart tokom izvođenja predstave „Džepovi puni kamenja” — delo koje raskrinkava umetnost, a istovremeno je obnavlja iznutra. Ipak, svetla reflektora nisu bila usmerena samo na scenu i sjajni umetnički duo koji su činili Miloš Petrović Trojpec i Pavle Mensur, već i na jedno ime – Mila Gajić.

Foto: e TouchNtouch produkcija

Ulaznica nije imala cenu, ali je imala vrednost – SMS 1851 na 3030 poruka podrške za njeno lečenje. Jer dok su glumci na sceni nosili „džepove pune kamenjaˮ, publika je u sebi nosila saosećanje, solidarnost i veru da umetnost leči. Posetioci su besplatne karte za predstavu dobijali slanjem humanitarne SMS poruke, a ukupan iznos koji je prikupljen ovim putem Fondacija Mozzart je duplirala i takođe usmerila za Milino lečenje.

Foto: e TouchNtouch produkcija

Ova duodrama, koja je po drugi put izvedena na sceni Fondacije Mozzart izmamila je gromoglasan aplauz publike koja je prepoznala univerzalnu priču o identitetu, dostojanstvu i umetnosti u svetu profita.

„Zahvaljujem se svima koji su došli da pogledaju našu predstavu jer su tim činom učestvovali u pomoći za lečenje devojčice Mile i hvala Fondaciji Mozzart koja je pokrenula ovu akciju”, istakao je Miloš Petrović Trojpec nakon izvođenja predstave.

Foto: e TouchNtouch produkcija

Savremena, tužna komedija o meštanima iz jednog siromašnog irskog sela, koji statiraju na snimanju holivudskog filma na sceni Fondacije Mozzart prvi put je izvedena tokom MozzART pozorišnog festivala u junu. Karta više tražila se i za ponovljeno izvođenje koje je imalo humanitarnu notu.

„Uvek posle igranja ove predstave potrebno je da nam se utisci malo slegnu, ali dočekale su nas divne reakcije publike. Oduševio nas je prostor jer nismo očekivali da ćemo igrati na pravoj pozorišnoj sceni“, istakao je glumac Pavle Mensur, nakon odigrane predstave u junu.

Sa besplatnim, ali i humanitarnim sadržajima Fondacija Mozzart nastavlja i u narednom periodu. Kao i do sada, o svim detaljima informacije možete naći na Instagram profilu Fondacije Mozzart.