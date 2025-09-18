Slušaj vest

S prvog Nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT) na Zlatiboru književnica Jelena Bačić Alimpić vratila se s nagradom za najbolji scenario za seriju "Ringišpil". Ona za Kurir otkriva da su u planu ekranizacije njenih drugih dela, ali i novi roman.

- Nagrada za najbolji scenario je zajednička. Žao mi je što Nataša Drakulić nije mogla da dođe da je primi. Ona je odradila najveći deo posla, a ja sam bila supervizor scenarija. Trudila sam se da joj dam neke smernice da se ne bi izgubila emocija mog književnog prvenca i te knjige - kaže Jelena i nastavlja:

- U najavi imam nekoliko ekranizacija. Tu informaciju i od mene još drže u tajnosti. Moguće je da će biti tri romana. Volela bih da se nekad ekranizuje i moja knjiga "Pisma gospođe Vilme", koju sam posvetila Novom Sadu.

Na Sajam knjiga Jelena stiže s novim romanom "Krojač", koji je objavila "Laguna".

- Knjiga je eksplodirala. Isto sam doživela s "Ringišpilom". Čitaoci traže nastavak, što dosad nisam radila. Pisala sam trilogiju, ali sada ozbiljno razmišljam da poslušan svoju publiku. Nisam planirala da ova priča o dve porodice dobije nastavak - iskrena je Bačić Alimpić.

Bivša novinarka je fan TV serija, ali ne prati ništa slično onome što piše.

- Obožavam krimi i medicinske serije. Od knjiga sam nedavno pročitala "Ahilovu pesmu", a oduševilo me je delo "Atomske navike", a to nije moj omiljeni žanr - ističe najtiražnija domaća spisateljica.

Jelena kaže da joj novinarstvo ne nedostaje.

- Najviše uživam u ulozi bake. Ipak, knjigu za decu teško da ću se usuditi da opet pišem. Možda kad dođe drugo unuče. Kapa i naklon do poda Urošu Petroviću, Ljubivoju Ršumoviću i Jasminki Petrović, koji to rade sjajno i s lakoćom - zaključuje naša sagovornica.