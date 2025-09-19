Slušaj vest

Nakon dva rasprodata koncerta prošle godine, originalni koncert filmske muzike Enija Morikonea i Nina Rote biće održan i ove godine na zadovoljstvo publike u Srbiji. Koncert nosi naziv „Drugi deo“ (Part II) zbog dodatnih dela filmske muzike koji će biti izvedeni.

Danas se Enio Morikone i Nino Rota s pravom smatraju legendama svetske filmske muzike. Koncertni spektakl posvećena njihovom delu predstaviće najvažnije faze karijera dvojice kompozitora, od kultnih pesama šezdesetih do melodija napisanih za filmove Serđa Leonea i kreiranih za Holivud.

Novi program će omogućiti publici ne samo da uživo čuje dela neprevaziđenih majstora, već i da doživi jedinstveno emotivno putovanje kroz talase kreativnosti Rote i Morikonea, u kojima se večne teme prepliću sa unutrašnjim svetom stvaralaštva.

Konceptualni pokretač projekta je Marčelo Rota, svetski poznati dirigent. Muziku iz filmova izvode solisti koji su zajedno sa Eniom Morikoneom ušli u istoriju italijanske i svetske kinematografije: Nelo Salca (truba), Ludoviko Fulči (klavir) i Suzana Rigači (sopran).

Pod vođstvom maestra Morikonea, održali su više od 500 koncerata širom sveta, među kojima je bio i koncert u Beogradskoj areni 2009. godine. Publiku očekuju čuvene melodije iz kultnih filmova "Kum", "Amarkord", “Bilo jednom u

Americi”, “Dobar, loš, zao”, "La Strada", “Profesionalac” i drugih. Koncert nosi naziv “Ennio Morricone Nino Rota – Part II”.

Marčelo Rota, nakon što je debitovao sa Simfonijskim orkestrom RAI u Torinu, od 1995. godine radi u prestižnim koncertnim salama širom Evrope. Dirigovao je poznatim svetskim orkestrima. Marčelo Rota je radio u La Skali nekoliko sezona. Od 2004. je glavni gostujući dirigent Češkog nacionalnog simfonijskog orkestra. Posebno mesto u biografiji umetnika zauzima učešće na koncertu Andree Bočelija i Toskaninijevog simfonijskog orkestra iz Parme u Bolonji, kojem je prisustvovao papa Jovan Pavle II. Veliki operski repertoar čuvenog dirigenta obuhvata muziku Rosinija, Verdija, Pučinija, Donicetija – više od četrdeset

dela ukupno. Maestrovo delo je osvojilo zasluženi uspeh kako publike tako i kritičara.

Suzana Rigači je švedska pevačica italijanskog porekla - stekla je muzičko obrazovanje na Konzervatorijumu u Firenci. Svetsku slavu stekla je zahvaljujući vokalnoj pratnji Morikoneove muzike u filmovima Serđa Leonea „Dobar, loš, zao”, „Bilo jednom na Divljem zapadu”, „Šaka dinamita”. Ona je učestvovala na brojnim koncertima uživo širom sveta. Ova operska diva peva na šest jezika i radi u prestižnim operskim kućama i koncertnim prostorima. Sarađuje sa prestižnim orkestrima širom sveta. 2011. godine Rigaći je učestvovala na festivalu u Sanremu. Od 2001. godine Suzana je gostujuća zvezda na koncertima i snimcima muzike Enija Morikonea, a od 2020. je specijalna gošća na dodeli Muzičkog Oskara.

Ludoviko Fulči 1987. započeo je karijeru u oblasti filmske muzike. Prvo kao pijanista i klavijaturista, a potom i kao aranžer. Radi sa velikim italijanskim kompozitorima na stvaranju filmskih zvučnih zapisa. Fulči u svom iskustvu ima više od 100 filmova za koje je radio aranžman muzike. Sarađivao je sa Enijom Morikoneom, aktivno učestvovao u stvaranju svih kompozitorovih zvučnih zapisa. I pored toga, učestvovao je i u koncertnim aktivnostima nenadmašnog maestra. Ludoviko kombinuje svoju "klasičnu" aktivnost sa karijerom džez muzičara, svirajući u svetski poznatim bendovima.

Nelo Salca studirao je trubu na Konzervatorijumu u Rimu. On je internacionalno poznati italijanski trubač, svirao je u preko 400 međunarodnih filmova, od kojih 250 sa Eniom Morikoneom. Danas je prvi trubač Nacionalne akademije Svete Čečilije, Regionalnog orkestra Toskane i Nacionalnog simfonijskog orkestra RAI. Predaje na Konzervatorijumu u Napulju. 2021. godine, na festivalu u Sanremu, Salza izvodi dela posvećena sećanju na Enija Morikonea, sa kojim sarađuje od 1984. Godine. Zajedno su snimili 250 zvučnih zapisa. Godine 1997. u tandemu sa Nikolom Piovanijem snimio je muziku za film "Život je lep" i za to

je nagrađen Oskarom. Nelo je učestvovao u snimanju Morikoneove pesme "Linkolnovo pismo" za film "Podlih Osam" Kventina Tarantina. Pesma je osvojila Oskara i Zlatnog globusa za najbolju originalnu muziku.

Koncert je zakazan za 2. oktobar 2025. godine u Sava centru u 20 časova. Ulaznice se mogu nabaviti na Ticket Vision prodajnim mestima, kao i onlajn na tickets.rs.

