Londonski hit u Beogradu: Magija Majkla Džeksona stiže u Sava centar
Spektakularni koncertni šou "Majkl" je nagrađivana produkcija posvećena životu i muzici Majkla Džeksona koja stiže iz Londona pravo na binu Plave dvorane Sava centra 6. novembra, navodi se u saopštenju za medije. Reč je o najautentičnijem scenskom omažu kralju popa, koji već godinama puni sale širom sveta.
Iza produkcije stoji cenjeni britanski producent Džejms Bejker, dok ulogu Majkla Džeksona tumači izvanredni Ben Bouman, najuspešniji britanski imitator legendarnog izvođača. Bouman ne samo da fizički podseća na Džeksona već do savršenstva rekonstruiše njegov glas, pokrete i karakterističan scenski nastup, stvarajući atmosferu koja publiku vraća u zlatno doba pop muzike.
- Sve dugujem jednom čoveku. Osobi koja je oblikovala moj život i karijeru. Majkl je bio moj idol i svaki nastup je moj način da mu se zahvalim - istakao je Bouman.
Šou "Majkl" kombinuje originalne scenske koreografije i pesme čuvenog pop stara sa savremenim svetlosnim efektima, impresivnim kostimima i novim aranžmanima, uz podršku vrhunskog benda. Publika će imati priliku da uživa u vanvremenskim hitovima koji su oblikovali muzičku istoriju: "Thriller", "Billie Jean", "Beat It", "Man in the Mirror" i mnogim drugim.