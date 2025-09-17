Slušaj vest

Branko Milićević, poznatiji kao Branko Kockica, vraća se na mesto direktora Pozorišta Puž, saznaje Kurir. Glumac bi na ovu funkciju trebalo da bude postavljen na narednoj sednici Skupštine Beograda. On više nije gradski odbornik SNS, pa za takvu odluku nema više ni zakonske prepreke.

Direktor ove kuće Đorđe Bulajić podneo je ostavku, pa će se na tu poziciju vratiti Branko kao vršilac dužnosti. Pozorište Puž su davne 1977. godine osnovali poznati glumac i njegova supruga Slobodanka Caca Aleksić. U početku nisu imali svoju salu za predstave, već su ih izvodili u drugim salama. Tako je Pozorištance Puž i dobilo svoje ime, pošto puž svoju kućicu uvek nosi sa sobom.

Caca je bila motor Puža uz Branka

A onda su 1988. godine dobili svoju salu u Ulici Božidara Adžije 21, gde se i danas nalaze. Sala ima 228 sedišta, od kojih je 180 u parteru, a 48 na balkonu. Na repertoaru se nalaze zabavne predstave za decu uzrasta od četiri do 10 godina, koji učestvuju u njima, pevaju i igraju s glumcima, ali ih mogu gledati i roditelji ili pratioci, koji neretko u njima uživaju kao i deca. Branko je napisao više od 40 predstava koje su igrane, a sjajne režije postavila je njegova pokojna supruga Caca.Puž će uskoro dobiti i svoj ansambl, ali i malo promeniti koncept rada uz novu upravu. Bulajić se vraća na mesto zamenika direktora.

- Pozorište je jedino sigurno mesto koje okuplja decu jer tu nema mobilnog telefona. Televiziju gledate sami i tu nema druženja, a mi kažemo: "Bila je danas baš dobra publika". Deca vide svog omiljenog glumca uživo, a ne preko tableta i ekrana mobilnih telefona - govorio je Milićević za Kurir.