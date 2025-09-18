Slušaj vest

Koncertom pod nazivom „U slavu heroja“, Beogradska filharmonija je sinoć na Kolarcu priredila duboko emotivni oproštaj od Gabrijela Felca, nedavno preminulog šefa-dirigenta. Orkestar je načinio nezapamćeni podvig tako što je samostalno odsvirao Prelid iz Vagnerove opere „Tristan i Izolda“ i Betovenovu simfoniju „Eroiku“, pokazavši svu svoju grandioznost kao zaslugu i večnu zaostavštinu voljenog šefa-dirigenta, upisanog zlatnim slovima u filharmonijsku istoriju.

Najpotresnije stajaće ovacije i desetominutni aplauzi ganute publike, ispratili su dirljiv i veličanstveni koncertni oproštaj priređen u Felcovu čast. Kroz suze i note, Beogradska filharmonija se oprostila od neponovljivog šefa-dirigenta, koncertom na koji bi on bio izuzetno ponosan. Iako bez njega za dirigentskim pultom, Felcovo prisustvo je bilo gotovo opipljivo.

U galeriji pogledajte fotografije sa koncerta:

1/5 Vidi galeriju Koncertom pod nazivom „U slavu heroja“ Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved.

Sledeći brojne i detaljne upute šefa-dirigenta utkane duboko u njih, filharmoničari predvođeni koncertmajstorom Mišom Andruščenkom, skoro da su mogli jasno da vide svog maestra pred sobom. Brojna publika u prepunom Kolarcu, koja je Felca volela i duboko cenila kao umetnika i čoveka, takođe je saglasna u jedinstvenom utisku i neobičnom osećanju sveprisutnosti njegovog energičnog duha.

Herojskim podvigom, nezabeleženim u svetskoj istoriji muzičkog izvođaštva, da se u punom orkestarskom sastavu bez dirigenta odsvira Vagnerov Prelid iz Tristana i Izolde, započeo je filharmonijski oproštaj. Čuveni „Tristanov akord“, najpoznatiji simbol večite čežnje u istoriji muzike, bio je snažna poruka ljubavi za Gabrijela i sećanje na maestralno izvođenje ove opere u integralnoj verziji pod Felcovom palicom u februaru ove godine.

Koncertom pod nazivom „U slavu heroja“ Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved.

Grandiozna „Eroika“ Ludviga van Betovena, „posvećena uspomeni na velikog čoveka“, nosila je slojevitu simboliku celokupnog životnog i profesionalnog puta Gabrijela Felca, odražavajući specifičnu umetničku estetiku koju je utkao u izvođački profil Beogradske filharmonije. Nјegovo tumačenje ove simfonije rezultiralo je jednim od najautentičnijih izvođačkih dometa orkestra i Felca. Večerašnjim izvođenjem Beogradska filharmonija je demonstrirala svu svoju snagu, izvođačko umeće, hrabrost i jedinstvo - od energičnog prvog stava, preko čuvenog posmrtnog marša odsviranom i odslušanom u suzama, do glorioznog finala koji je pokazao svu silinu ovog orkestra.

Između dve kompozicije bio je prikazan kraći dokumentarni filma autora Milana Škundrića o duboko emotivnoj vezi šefa-dirigenta sa orkestrom i celokupnom srpskom kulturom. Potresna lepota pratila je ceo koncert pod nazivom „U slavu heroja“, kao odraz Felcove veličine i zasluge. Nakon više od sto zajednički koncerata, on je od svih muzičara Beogradske filharmonije napravio velike heroje čiji se podvig upisuje u istoriju, kao novi filharmonijski iskorak na koji bi Gabrijel Felc bio istinski ponosan.

Bonus video: Beogradska filharmonija na večni počinak ispratila Ivana Tasovca