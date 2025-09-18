Slušaj vest

Zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije, Narodna biblioteka Srbije nabavila je staru i retku knjigu Krsta Mazarovića Pobednička vrlina ili cena slave u preziru smrti nepobedive peraške nacije, objavio je ministar kulture Nikola Selaković na svom Instagram profilu. 

Knjiga je objavljena u Veneciji 1718. godine na italijanskom jeziku a posvećena je grofu Savi Vladisavljeviću, što joj daje dodatnu važnost za našu kulturu. Autor knjige je bokeljski pisac i hroničar Krsto (Krilo) Mazarović (1680– 1725), koji je živeo u periodu najvećeg kulturnog uspona Perasta. Bio je pomorac, pisac, sakupljač narodnih pesama i autor biografije porodice Mazarovića. U njegovom delu koje opisuje pobedu Perašana nad piratima kod Drače 1716. godine a u kojoj je i sam autor učestvovao, otelotvoruje se viteško-literarni umetnički ideal epohe.

Retka knjiga Krsta Mazarovića
Retka knjiga Krsta Mazarovića Foto: Ministarstvo Kulture

Knjiga je sačuvana u vrlo malom broju primeraka. Prema stručnim podacima gotovo da je uopšte nema u katalozima većih evropskih biblioteka. Ova nabavka predstavlja ne samo prezentaciju i promociju stare i retke knjige kao kulturnog nasleđa od posebnog interesa za Republiku Srbiju, već se njom daje i primer sakupljanja vrednih predmeta od istorijskog, kulturnog i umetničkog značaja za našu zemlju koji su, sticajem okolnosti, bili nepoznati ili se za njih znalo, ali su bili dugo izvan domašaja domaćih stručnjaka i ljubitelja stare knjige, kao i institucija kulture Republike Srbije.

1757599694821229.jpg
WhatsApp Image 2025-09-11 at 13.33.35 (1).jpeg
Nikola Selaković u Loznici
123132132.png

Nikola Selaković o uspostavljanju Boračke spomenice Izvor: Kurir