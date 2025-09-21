Slušaj vest

Zoran Radmilović zauvek će ostati upamćen kao jedan od najvećih majstora glume u Srbiji. Njegov rad i danas inspiriše i oduševljava publiku svih generacija, a posebno se pamti po brojnim ostvarenjima u legendarnom Ateljeu 212.

Kralj humora i improvizacije

U pozorištu Atelje 212, Radmilović je tumačio lik Radovana III čak 299 puta, što mu je donelo epitet pravog kralja humora i improvizacije. Njegova energija i kreativnost ostavile su dubok trag u srpskoj teatarskoj istoriji, a posebno su ostale upamćene njegove saradnje sa glumicom Mirom Banjac.

Privatna strana glumca

Mira Banjac je jednom prilikom za medije otkrila neobičnu stranu Radmilovića, koju mnogi nisu poznavali. Prema njenim rečima, on nije bio onaj isti čovek kojeg publika vidi na sceni.

- Zoran je bio jedan remorker, a mi smo bili ti koji smo za tim tegljačem išli. Privatno, Zoran nije bio čovek koga ste gledali na sceni. Privatno je bio mizantrop, nije voleo ljude. Veoma povučen, nije hteo da rasipa taj svoj duh, verovatno je sve to čuvao za scenu, koja mu je značila ceo život. To je ono što je obeležilo Atelje. On je u stvari znak Ateljea 212 i to je nešto što u našoj duši i našim srcima ostaje dok smo živi, prisetila se glumica.

Porodični život

Zoran Radmilović bio je u braku sa Dinom, sa kojom je imao ćerku Anu. Porodični život držao je daleko od očiju javnosti, fokusirajući se na svoju umetnost i scenu koja mu je bila svetinja.

Odlazak velikana

Radmilović je preminuo 21. jula 1985. godine. Njegovo telo je kremirano, a urna sa njegovim posmrtnim ostacima nalazi se u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, kao večna uspomena na velikana srpskog glumišta.

