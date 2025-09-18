Slušaj vest

Sa samo dvadesetak godina i 35 dolara u džepu, Madona Luiza Čikone odlučila je da napusti Univerzitet u Mičigenu i preseli se u Njujork. Samo pet godina kasnije izašao je njen debi album, a sve posle toga je istorija...

Džulija Garner na promociji filma Weapons Foto: Warner Bros

Planirano je da njena četiri decenije duga karijera dobije omaž u vidu biografskog filma, za koji Madona lično piše scenario, a ulogu kraljice popa poneće Džulija Garner, koja je prošla rigorozan proces audicije, kasnije nazvan "Madonin kamp za obuku". Međutim, stvari su se malo zakomplikovale...

Film ili Netfliksova mini-serija

Madona već godinama radi na scenariju autobiografskog filma i baš kada je delovalo da je sve definitivno dogovoreno, studio "Juniversal pikčers" otkazao je projekat u januaru 2023. godine. Kao razlog za to, navodi se Madonina svetska turneja, na koju je krenula kasnije te godine, dok su producenti i agenti smatrali da treba da smisli mnogo manju priču od one koju je planirala, na šta Madona nikako nije htela da pristane. Ali to nikako nije kraj; u maju ove godine počelo je da se šuška da je kraljica popa sklopila partnerstvo s "Netfliksom" da realizuju mini-seriju o njenom životu i karijeri, a partner u "zločinu" bi mogao da joj bude režiser Šon Livi, stvaralac hit serije "Čudnije stvari". Madona ne diže zvanično ruke od filma, naprotiv, skoro je potvrdila da je priča još "u razvoju", pa se serija smatra potpuno odvojenim projektom. Naslov filma mogao bi biti "Ko je ta devojka".

Ne, stvarno, ko je ta devojka?

Ta devojka, koja je već decenijama megazvezda, svoje početke imala je kao bubnjarka, gitaristkinja i vokalistkinja u rok bendovima kada se, te 1978. godine, preselila u Njujork ne bi li nastavila svoju plesnu karijeru. Njene plesne noge skrenule su na put muzike, ali nikada nisu prestale da plešu, zbog čega njena muzika nikada nije bila samo muzika nego i scenski spektakl, bilo da se radilo o spotovima ili scenskim nastupima.

1/12 Vidi galeriju Madona Foto: printscreen/Instagram/Madonna, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Madonina muzika nikada nije bila samo puka muzika i jer se, od najranijih početaka, njeni projekti dotiču i društveno-političkih, seksualnih i verskih tema, zbog čega je vrlo često bila na meti loših kritika. Od devojčice koja je pohađala katoličku osnovnu školu, imala dobre ocene, ali bila buntovnica, postala je žena koja se do danas ne libi da bude ono što jeste.