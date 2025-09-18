Slušaj vest

U Pančevu je počelo snimanje četvrte sezone RTS serije "Branilac", rađene prema istinitim događajima opisanim u knjigama čuvenih advokata iz nekadašnje Jugoslavije. U ovom serijalu na filmski i uzbudljiv način obrađuju se životna, pravna i filozofska pitanja koja su i danas aktuelna. U novom nastavku, bez Filote File, koga je igrao Tihomir Stanić, na uzbudljiv način - sa elementima drame i trilera, biće opisani slučajevi advokata Olivera Injca, Josipa Muselimovića i Veljka Guberine koji su ostali zabeleženi u njihovim knjigama.

Foto: Đorđe Cvijović

Gledaocima će biti prikazane ljudske priče i događaji koji u jednom trenutku nekome promene čitav život. Tada mogu da se oslone samo na svog advokata, koji im je jedino utočište i poslednja nada, jer ih najčešće u teškim trenucima svi napuste.

- To su one ljudske slabosti koje su, bez obzira na vreme kad su se dešavale, ostale iste. Možda su se okolnosti promenile, ali i dan-danas ljudi pate od istih slabosti i suočavaju se sa istim problemima. U tom smislu, značaj ove serije jeste velik, a i svi događaji su istiniti - istakla je Jelena Svetličić, kreator serije.

Uloge četiri advokata poverene su Nenadu Jezdiću, Milošu Timotijeviću, Ljubiši Savanoviću i Marku Vasiljeviću, a snimanje, koje je veoma zahtevno, obavljaće se na brojnim lokacijama.

Foto: Đorđe Cvijović

- Serija "Branilac" je veoma komplikovana i teška za realizaciju. To je veliki poduhvat jer je svaka epizoda posebna priča. Praktično u 45 minuta morate da ispričate ceo jedan život, da prikažete čitavu jednu sudbinu. Možda je pretenciozno reći, ali svaka epizoda predstavlja jedan mali film - navela je Svetličićeva za RTS.

Foto: Đorđe Cvijović



Snimanje četvrte sezone serije "Branilac" biće završeno za mesec dana u Narodnom muzeju u Pančevu, a prve epizode biće na programu RTS početkom 2026. godine.