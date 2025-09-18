Slušaj vest

Popularni glumac Stiven Sigal Beogradu počinje sa snimanjem novog akcionog trilera "Order Of The Dragon", u režiji nagrađivanog hrvatskog reditelja Vjekoslava Katušina. Međutim, nakon što je stigao u srpsku prestonicu, posetio je i Vrnjačku Banju.

Sigal je posetio je crkvu u banjskom parku i prošetao promenadom.

"Ovo mesto je okruženo planinama, sa svežim vazduhom i vodom. Banja je poznata po lekovistosti i ljudi iz celog sveta dolaze ovde. Ja sam inače diplomata i blisko sarađujem sa ruskim Mnistarstvom spoljnih poslova, sa ministrom Sergejom Lavrovim. Radim i za predsednika i nadam se da ćemo uspeti da zaustavimo rat između Ukrajine i Rusije ali i da će biti više mira u celom regionu, jer čini se kao da je rat svuda", rekao je glumac javlja Radio televizija Srbije.

1/5 Vidi galeriju Stiven Sigal Foto: EPA/ALEXANDER NEMENOV POOL, Cinnamon Films, ORDER OF THE DRAGON

Boban Đurović, predsednik Opštine Vrnjačka Banja, dodaje:

"Ovaj glumac će imati svoj stan u Vrnjačkoj Banji, u Vrnjačkoj Banji će kupiti svoju stambenu jedinicu i nadam se da ćemo u budućnosti imati priliku da ga u nekoj neformalnoj svojoj šetnji, uživanju u Vrnjačkoj Banji, vidimo kao, možemo slobodno reći, kao nekog našeg sugrađanina."

Sigal kaže da planira da deo vremena provodi u Vrnjačkoj Banji, kako bi bolje upoznao i nju i njene ljude. Srpsku kuhinju, kaže, već dobro poznaje.

Stiven Sigal, glumac, objašnjava: "Svakom ko ima iole zdrave pameti jasno je da ovde ne jedem ništa drugo sem srpske hrane."

Na kraju posete poznati američki glumac od domaćina je dobio prigodne poklone.