Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković otvorila je danas u Beču izložbu posvećenu Milevi Marić Ajnštajn, organizovanu povodom 150 godina od rođenja srpske naučnice.

Izložba „Mileva Ajnštajn Marić: matematičarka, fizičarka, saradnica i supruga Alberta Ajnštajna” otvorena je u prostorijama Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču, u organizaciji Muzeja Vojvodine, a pod pokroviteljstvom Pokrajinske vlade.

Obraćajući se prisutnima, predsednica Gojković istakla je da je velika čast otvoriti izložbu posvećenu ženi koja je ostavila dubok trag u istoriji nauke.

„Mileva je bila pionirka svog vremena, jedna od retkih žena koja je uspela da uđe u svet visoke matematike i fizike na čuvenoj Politehnici u Cirihu“, istakla je predsednica Pokrajinske vlade.

Foto: Pokrajinska Vlada Vojvodine

Gojkovićeva je podsetila na to da je upravo u Cirihu Mileva započela svoj intelektualni i životni put sa Albertom Ajnštajnom, naglasivši da je njena uloga u Ajnštajnovom radu i razvoju nekih od ključnih ideja moderne fizike, uključujući i teoriju relativiteta, bila aktivna i značajna.

„Njihovi zajednički proračuni i diskusije predstavljali su intelektualni temelj koji je promenio tok nauke. Podatak da je Ajnštajn, nakon dobijanja Nobelove nagrade za fiziku 1921. godine, po dogovoru nagradni fond ustupio Milevi, svedoči o njenoj ulozi u njihovom zajedničkom naučnom stvaralaštvu“, izjavila je predsednica Gojković.

Podsetila je i na to da je Mileva svoj život vezala za više evropskih gradova - Cirih, Beč, ali i Novi Sad, gde je određeno vreme živela sa Ajnštajnom, čime je, kako je ocenila Gojkovićeva, postala most koji povezuje naše kulturne i naučne prostore.

„Ova izložba nas podseća da nauka nikada nije delo jednog čoveka, već plod zajedničkog rada i inspiracije. Mileva Marić Ajnštajn bila je pionirka, uzor i simbol upornosti, a njen doprinos se i dalje proučava i sve više uvažava“, naglasila je predsednica Gojković.

Milena Marić izložba u Beču

Foto: Privatna Arhiva, Pokrajinska Vlada Vojvodine

Predsednica je istakla da obeležavanje 150 godina od rođenja Mileve Marić treba da bude podstrek da se snažnije prepozna i podrži uloga žena u nauci, poručivši da samo tako možemo graditi budućnost zasnovanu na znanju i ravnopravnosti.



Na otvaranju izložbe obratio se i zamenik generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju Hua Liu, a događaju je prisustvovala i direktorka Muzeja Vojvodine Čarna Milinković.