Slušaj vest

Legendarnog britanskog glumca Klajva Ovena, nagrađenog Zlatnim globusom i nominovanog za Oskara, ove jeseni gledamo u projektu koji je privukao pažnju publike širom sveta – seriji "Gospodin Spajd" (Monsieur Spade), koju pratimo petkom u 22.00 na kanalu Epic Drama (dve epizode). U ulozi detektiva Sema Spejda, proslavljenog junaka romana Malteški soko Dašijela Hameta, Oven donosi novo tumačenje jednog od najpoznatijih detektiva književnosti i filma. U razgovoru za Kurir, Oven govori o izazovima igranja lika koji je obeležio čitav jedan žanr i priseća se uspomena sa snimanja kultnog filma “Grad greha” (Sin City).

Klajv Oven
Foto: Black Bear/AMC 2023 All Rights Reserved


Kako je izgledalo prihvatiti ulogu Sama Spejda – čoveka čiji je lik već upisan u istoriju književnosti i filma?

– Kada vam ponude da igrate Sema Spejda, prvi osećaj je: „Kako da mu priđem a da ne ponavljam ono što je već viđeno?“ Znamo verziju Hamfrija Bogarta, koja je neponovljiva. Ali ono što serija Gospodin Spajd donosi jeste nova perspektiva – Spejd u penziji, 1963. godine, daleko od San Franciska, u mirnom francuskom mestu. Meni je to dalo slobodu da ga istražim kao čoveka koji je ostario, ali čije senke i dalje vrebaju. Spejd u ovoj fazi života ima ožiljke i ti ožiljci ga čine čovekom od krvi i mesa.

Serija počinje jezivim zločinom – ubistvom sestara u lokalnom manastiru. Koliko je teško balansirati između klasične detektivske priče i modernog trilera?

– Ono što me je privuklo jeste upravo taj balans. U Gospodinu Spajdu nema brzih montaža i instant rešenja, već polako gradimo atmosferu. Ubistva sestara nisu samo zločin koji treba rešiti, već i metafora – mirno mesto u kojem isplivavaju najmračnije tajne. Publika voli kad se od nje traži strpljenje, jer tada nagrada na kraju postaje veća.

Klajv Oven
Foto: JEAN-CLAUDE LOTHER/Black Bear/AMC 2023 All Rights Reserved

Jedna od zanimljivih tema je i dete za koje se veruje da ima mistične moći. Kako ste videli taj spoj klasičnog noara i gotovo natprirodnih elemenata?

– Mislim da je to savršen potez. Hametov svet je uvek bio ispunjen sumnjom, moralnim sivilima. Kada u tu atmosferu unesete nešto mistično, sve dobija novu dimenziju. To nije fantazija u klasičnom smislu, već više pitanje: šta ako postoje stvari koje ne možemo da objasnimo? Spejd je racionalan čovek, ali je i dovoljno pametan da zna da život nije crn ili beo.

Kako je bilo snimati u Francuskoj, u malim gradovima koji su gotovo netaknuti od 1960-ih?

– Bilo je čarobno. Bouzol i slična mesta deluju kao da je vreme stalo. Kamere hvataju kaldrmu, stare kuće, lica ljudi – i to je odmah atmosfera koju ne možete da lažirate. Snimanje u takvom okruženju mi je pomoglo da osetim kako bi Spejd zaista živeo u penziji. Francuska ima tu mešavinu lepote i melanholije koja je savršeno odgovarala priči.

Klajv Oven
Foto: JEAN-CLAUDE LOTHER/JEAN-CLAUDE LOTHER


Često ste birali uloge junaka sa senkama – od “Bliskosti”, preko “Gosford Parka” i “Grada Greha”. Da li vas posebno privlače likovi snažnih unutrašnjih kontrasta?

– Apsolutno. Uvek me zanimaju ljudi koji nisu monotoni. Junaci bez mana brzo postaju dosadni. Kod Spejda, kao i kod mnogih mojih ranijih likova, interesantno je to unutrašnje klatno – čas je heroj, čas sebični oportunista. To je ljudsko. A ljudskost je ono što publiku vezuje za lik.

Klajv Oven
Foto: JEAN-CLAUDE LOTHER/Black Bear/AMC 2023 All Rights Reserved


U poređenju sa svojim ranijim ulogama, kako biste opisali iskustvo rada na Gospodinu Spajdu?

– Ova serija mi je donela priliku da se vratim sporijem, atmosferičnijem načinu pripovedanja. Ovde je sve u detalju – pogledu, tišini, senci na zidu. To je drugačije od tempa velikih blokbastera, ali meni vrlo dragoceno. Mislim da smo uspeli da stvorimo seriju koja nije samo detektivska priča, već i razmišljanje o starosti, prošlosti i tome kako nas naše odluke oblikuju.

Spomenuli smo film “Grad greh”. Kakve uspomene vas vežu za ovaj kultni naslov noar žanra?

– To je bilo neverovatno iskustvo. Jedan od prvih velikih filmova snimanih u potpunosti na zelenom ekranu. Zamislite da stojite u praznoj prostoriji i da treba da glumite scenu sa kulisama koje postoje samo u glavi reditelja. Bio je to pravi test poverenja i mašte. Kada sam prvi put video gotov film, ostao sam fasciniran – izgledalo je kao da smo zakoračili u strip. Ta vizuelna inovacija za mene je bila škola koliko je film zapravo timska umetnost.

Klajv Oven
Foto: JEAN-CLAUDE LOTHER/Black Bear/AMC 2023 All Rights Reserved

Da li mislite da je danas teži ili lakši posao biti glumac, s obzirom na to koliko su se televizija i film promenili?

– Danas je drugačije, ali ne i lakše. Sa jedne strane, strining platforme otvaraju ogroman broj prilika. Serije poput ove nekada ne bi imale šansu da nađu publiku. Sada možete snimati nešto što je mešavina noara, istorijske drame i misterije – i ljudi će to gledati širom sveta. Sa druge strane, konkurencija je ogromna, a pažnja publike kratka. Morate odmah da ponudite nešto posebno. To je izazov, ali i prilika.

Striming platforme su donele ogroman broj novih serija i filmova. Da li mislite da je to unapredilo kvalitet televizije ili ga ugrozilo kvantitetom?

– Kao i sve u životu – ima dobre i loše strane. S jedne strane, nikada nije bilo više prostora za različite priče, više prilika za glumce i reditelje. Ali istovremeno, količina je ogromna i ponekad vredna dela ostanu neprimećena. Ja verujem da publika na kraju prepoznaje kvalitet. Striming je promenio ritam, ali prava umetnost uvek pronađe put.

Nikola Drazović

Ne propustiteKultura"Poker sa životom najbolja je igra" U ekskluzivnom razgovoru Sofi Tarner govori o seriji "Džoan" i tome koliko je njena junakinja opsednuta dijamantima
Joan S01E03 Sophie Turner as Joan Hannington (c) Snowed-In Productions & All3Media International (5).JPG
KulturaEKSKLUZIVNO: "SRBE PREPOZNAJEM PO SRDAČNOSTI" Zvezda "Murdokovih misterija" o 16 godina rada na seriji i njenim škakljivim temama
3869861-fotoepicdrama3.jpg
KulturaOVAKVOG GA DO SADA NISMO VIDELI! Čuvenog Rouana Atkinsona voleli smo u liku MISTER BINA i Crne Guje, ali stiže veliki preokret
maigret-026-generic.jpg
KulturaDuhovita priča na relaciji Njujork - Beograd: Poznat datum premijere nove serije "Izazov" iza koje stoji Maja Mandžuka
Serija Izazov