Sergej Bezrukov i i Vladimir Vdovičenkov u seriji Sašina ekipa

Serija „Sašina ekipa“ (originalno „Brigada“) jedno je od najpoznatijih i najgledanijih ostvarenja ruske televizije, a mnogi je i danas smatraju jednom od najboljih serija svih vremena. Reč je o priči koja publici približava burni period ruske istorije, poznat kao „divlje devedesete“, kroz život četvorice prijatelja koji, spletom okolnosti, ulaze u svet kriminala i postaju ozloglašena banda.

Radnja obuhvata period od 1989. do 2000. godine, prateći pre svega vođu grupe – Sašu Belova, koga maestralno tumači Sergej Bezrukov.

Serija koju publika nikada nije zaboravila

Godinama su forumi i društvene mreže bili preplavljeni komentarima obožavalaca koji su želeli da se „Sašina ekipa“ ponovo emituje u Srbiji. Ova kriminalistička drama vremenom je postala kultni klasik i ostala jedan od najupečatljivijih projekata ruske televizije.

Ono što je izdvaja od drugih serija jeste spoj žestoke akcije, autentičnog prikaza gangsterskog života i iskrene priče o prijateljstvu koje odoleva svim iskušenjima. Upravo je taj motiv „pravog muškog bratstva“ osvojio srca gledalaca i učinio da serija ostane besmrtna.

Tajne iza kulisa

Malo je poznato da iza kamera nije sve išlo glatko. Pre početka snimanja, reditelj Aleksej Sidorov odlučio je da glumce Sergeja Bezrukova, Vladimira Vdovičenkova, Pavela Maikova i Dmitrija Djuževa smesti u istu kuću na mesec dana. Cilj je bio da izgrade bliske odnose i prijateljstvo koje će uverljivo preneti na ekran.

Iako je ova ideja donela odlične rezultate – jer likovi Saša Beli, Fil, Kosmos i Pčela zaista deluju kao nerazdvojni prijatelji – iza scene je vladala napeta atmosfera.

Sukobi glumaca koji traju decenijama

Glavne tenzije postojale su između Sergeja Bezrukova i Vladimira Vdovičenkova. Naime, Vdovičenkov je u početku bio razmatran za ulogu Saše Belog, ali je ona na kraju pripala Bezrukovu, što je duboko povredilo glumca. Iako mu je uloga Fila donela veliku popularnost i otvorila vrata karijere, osećaj nepravde nikada nije nestao.

Njihovi sukobi nastavili su se i kasnije, tokom kastinga za film „Visocki. Hvala ti što si živ“, kada je opet Bezrukov dobio glavnu ulogu, a Vdovičenkov ostao praznih ruku. Više od 20 godina kasnije, dvojica glumaca i dalje izbegavaju zajedničke projekte i retko se pojavljuju na istim događajima.

