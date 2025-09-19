Slušaj vest

Telekom Srbija beleži izuzetne uspehe na polju međunarodne distribucije domaćih serijskih programa i filmova. Samo u ovoj godini kompanija je ostvarila znatnu prodaju originalnog sadržaja renomiranim svetskim platformama, čime je domaća produkcija dobila priliku da osvoji novu, globalnu publiku. Konačno će publika moći da vidi i dugo čekane naslove iz Fajerlaj produkcije "Apsolutnih 100", "Frust" i "Tajkun 2" ali i hvaljene priče "Tunel", "Pasjača" i "Volja sinovljeva".

Sa premijere serije "Apsolutnih 100" Foto: Filmski festival Karlove Vari

- Nedavne prodaje našeg serijskog programa renomiranim evropskim televizijama i striming platformama kao što su Voyo, Walter Presents, Arte i RTP predstavljaju još jedan značajan korak u nastavku uspešnog međunarodnog plasmana. Kontinuirano interesovanje globalne publike potvrđuje snagu naših priča i kvalitet domaće produkcije. Ponosni smo što srpski sadržaj sve češće pronalazi mesto na svetskoj televizijskoj sceni, a ovakvi rezultati dodatno nas motivišu da nastavimo s razvojem ambicioznih i relevantnih projekata. Naš cilj ostaje isti - stvarati sadržaj koji pomera granice i otvara vrata novim tržištima - izjavila je Aleksandra Martinović, direktorka Direkcije za multimediju u Telekomu Srbija.

Aleksandra Martinović Foto: Telekom Srbija



Ostvareni međunarodni uspesi Telekoma Srbija u saradnji sa GoQuest Medijom ove godine ogledaju se u impresivnom nizu prodaja domaćih serija i filmova uglednim svetskim platformama na međunarodnim tržištima. Globalna platforma iz Velike Britanije Walter Presents, poznata po pažljivo odabranim i visokokvalitetnim serijama iz celog sveta, otkupila je "Apsolutnih 100", nastale po ideji Ivana Kneževića i Srdana Golubovića.

Foto: Firefly Productions

Režiju epizoda pored Golubovića potpisuju Stefan Ivančić, Katarina Mutić, Nikola Stojanović, a direktor fotografije je Aleksandar Ilić. Uvrštavanje serije iz produkcije Telekoma Srbija u njen repertoar potvrđuje da domaći sadržaj poseduje ogromnu snagu da se istakne i da osvoji globalnu publiku, prolazeći kroz jedan od najrigoroznijih procesa selekcije. Takođe, ovaj naslov otkupio je i Arte (Francuska i Nemačka), koji predstavlja evropski javni servis i instituciju kulture najvišeg ranga. Ova prodaja predstavlja istorijski iskorak domaće produkcije na elitnu evropsku kinematografsku scenu.

Foto: Firefly Productions

Indijska platforma OTT Watcho je pored ovog trilera u svoj izbor uvrstila i serije "Državni službenik" i "Dug moru" i time pokazala sve veće interesovanje azijske publike za srpski sadržaj.

Portugalski RTP, inače javni emiter koji upravlja s više nacionalnih i međunarodnih televizijskih kanala (RTP 1, RTP 2, RTP 3, RTP Internacional, RTP Africa), u saradnji sa distributerom OBLE TV otkupio je seriju "Frust", što je ujedno i prva prodaja jedne srpske serije na ovoj teritoriji.

Deo ekipe serije "Frust"

U saradnji sa Jinga Filmsom potpisan je ugovor o svetskoj distribuciji filma "Volja sinovljeva", s pravima prodatim na devet teritorija, uključujući Veliku Britaniju, Japan i Južnu Koreju.

Takođe, sadržaj Telekoma Srbija dostupan je za emitovanje na Voyu - internacionalnoj SVOD platformi CME grupe, koja je otkupila naslove "Ožiljak", "Smola", "Škripac", "Ubice mog oca", "Pasjača", "Tunel", "Influenseri" ("Samonikli"), "V efekat", "Apsolutnih 100", "Frust" i "Tajkun 2". Nastavak "Tajkuna" krenuo je na platformi Voyo, na kojoj će moći da ga prati i publika u Srbiji.

Scena iz serije Tajkun 2 Foto: Firefly Production

Ovi međunarodni uspesi potvrđuju stratešku posvećenost Telekoma Srbija razvoju i promociji srpske kinematografije. Telekom Srbija nastavlja, kako se zaključuje u saopštenju, da ulaže u stvaranje vrhunskog multimedijalnog sadržaja i njegov plasman širom sveta, jačajući ugled Srbije na globalnoj filmskoj i TV sceni.

