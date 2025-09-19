Slušaj vest

Beogradsko dramsko pozorište od 23. do 28. septembra organizuje Jagoševu nedelju, povodom dve godine od odlaska Jagoša Markovića – jednog od najistaknutijih pozorišnih reditelja u regionu, umetnika čiji je rad neizbrisivo obeležio pozorišnu scenu. Tokom šest dana publika će imati priliku da ponovo doživi predstave koje svedoče o njegovoj jedinstvenoj rediteljskoj viziji i nesvakidašnjoj energiji koju je unosio u teatar, navodi se u saopštenju za medije.

Foto: Dusko Miljanić

Program počinje u utorak, 23. septembra, kada na scenu Beogradskog dramskog pozorišta stiže kultna predstava "Ćelava pjevačica". Ova neobična komedija, nastala po tekstu Ežena Joneska, poslednja je Jagoševa režija i premijerno je izvedena u Tivtu na Purgatorijama 2023. godine. Do danas je predstava postala pravi festivalski fenomen – na 12 festivala osvojila je čak 35 nagrada. U glumačkoj ekipi su Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Posle predstave, u 21.30h u klubu BDP-a biće održan razgovor o predstavi i Jagošu, otvoren za publiku i medije.

Jug Radivojević Foto: Nemanja Nikolić

"I dalje se teško suočavamo sa činjenicom da Jagoš više nije sa nama i da nas je tako rano napustio u 57. godini. Njegov veličanstveni rediteljski opus ne odražava realno vreme koje je proveo sa nama, broj njegovih režija i njihov antologijski pečat daleko prevazilaze godine koje je Jagoš utkao živeći i radeći u teatrima Beograda, Srbije, Crne Gore, regiona i Evrope." - izjavio je Jug Radivojević, direktor Beogradskog dramskog pozorišta.

Foto: Kurir

Tokom Jagoševih dana publika će moći da pogleda još dve njegove predstave sa repertoara Beogradskog dramskog pozorišta:

• Sumrak bogova – 25. i 26. septembra na Maloj sceni u 20.00

• Divlje meso – 27. i 28. septembra na Velikoj sceni u 19.30