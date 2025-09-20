Slušaj vest

Glumac Davor Dujmović bio je jedan od naših najsjanijih zvezdi, a onda je upao u kandže droge i ubio se 1999. godine, a da se sudbina nije tako surovo poigrala sa njim danas bi proslavio 56. rođendan.

Prvu ulogu ostvario je kao dečak u kultnom filmu "Otac na službenom putu" Emira Kusturice, koji je nagrađen Zlatnom palmom u Kanu.

Teško detinjstvo

Dujmović je bio talenat kakav se retko viđa, a u svet filma ušao je potpuno slučajno. Rođen je u Sarajevu, u siromašnoj porodici. Želeo je da svira klavir.

- Bili smo siromašni, nisam imao instrument, ali je moja mama poznavala čistačicu u školi koja mi je noću otključavala učionicu i ja sam tu vežbao - pričao je Davor o svom iskustvu u muzičkoj školi.

Ulogu dobio slučajno

Kao dečak imao je običaj da posle nastave svrati kod svog oca, koji je tada radio na pijaci Markale.

Desilo se da je svratio na sok u obližnji restoran, baš kad su tu došli Emir Kusturica i njegov asistent, Ćiro Mandić. Pozvali su ga na audiciju za film “Otac na službenom putu” i na probnom snimanju se pokazalo da je savršen za ulogu.

Posle filma "Otac na službenom putu", koji je nagrađen Zlatnom palmom u Kanu, odlučio je da upiše filmsku akademiju. Nije mu uspelo i kasnije više nije ni pokušavao.

- U šali kažem da bih išao na Akademiju pod uslovom da predajem. Mislim da nije bilo potrebe, jer sam mislio da se glumom bavim dok se ne zasitim, dok se publika i kamera ne zasite mene. Ja u stvari nikad nisam imao nameru da budem glumac - priznao je jednom prilikom.

Kultna rola u "Domu za vešanje"

S nepunih 18 godina Davor je postao glavni glumac u filmu Emira Kusturice, "Dom za vešanje", koja mu je donela najveću slavu.

- Perhan je došao kao sudbina da dobijem glavnu ulogu posle filma "Otac na službenom putu". Perhan je kult nečeg ciganskog i biće to još dvesta godina - rekao je u jednom intervjuu.

U kandžama droge

Poredili su ga s Dastinom Hofmanom i činilo se da mu se smeši svetska karijera, ali se početkom devedesetih navukao na heroin. Pokušao je da se skine, ali nije uspeo.

- Ono što donosi heroin ne bih poželeo ni najgorem neprijatelju. U početku je bilo "ja sam mali pa sam radoznao", ali radoznalost se u ovom slučaju plaća zavisnošću - govorio je.

Skončao na vešalima

Nakon što je počeo rat otišao je u Beograd, gde je snimio još nekoliko ostvarenja, među kojima se najviše ističe rola u još jednom Kusturičinom ostvarenju "Podzemlje".

Nakon rata preselio se u Sloveniju, gde je živeo sa devojkom. Ubrzo nakon toga počela je njegova borba sa alkoholizmom i depresijom. 31. maja 1999. godine se obesio u Novom Mestu.

