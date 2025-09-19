Dve nagrade za Službeni glasnik: Vesna Smiljanić Rangelov dobitnica priznanja "Neven" za popularnu nauku
Ovogodišnju nagradu "Neven", koja se dodeljuje za popularnu nauku, dobila je Vesna Smiljanić Rangelov za knjigu "Srpskiričarska rečorčica" u izdanju Službenog glasnika. Žiri koji su činili Marija Đurić (predsednica žirija), Dejan Aleksić, Gordana Maletić i Vladimir Vukomanović u obrazloženju odluke navodi: - Rečnik detinjih reči i izraza Vesne Smiljanić Rangelov obiman je i značajan poduhvat koji je nastajao tokom čitave decenije i uključuje oko 1.500 dečjih reči i izraza. Knjiga je ne samo važan doprinos ontolingvistici već predstavlja i zabavno delo za mladog čitaoca.
Najbolji ilustrator ove godine jeste Luka Tilinger sa ilustracijom knjige "Onaj događaj od A do Š" autorke Jasminke Petrović. Organizacija "Prijatelji dece Srbije" objavljuje pobednike konkursa književne nagrade "Neven" za dela izdata u 2024. godini. Na ovogodišnji konkurs stiglo je 27 naslova namenjenih deci i mladima iz 13 izdavačkih kuća. Dodela nagrada laureatima održaće se u Narodnom muzeju u Beogradu 9. oktobra u 13 časova. Nagrada se tradicionalno uručuje laureatima u toku Dečje nedelje.
