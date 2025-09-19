Slušaj vest

Pesnik Ivan Lalović, član Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat, dobitnik je nagrade Pečat kneza Lazara za 2025. godinu.

Nagradu dodeljuje Crkvena opština Prilipac i Udruženje književnika Srbije, za upečatljiv književni izraz inspirisan hrišćanstvom i pravoslavnom duhovnošću.

Uručenje ovog vrednog priznanja biće upriličeno u konaku Hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Prilipcu, kod Požege, na Malu gospojinu tokom trajanja Umetničke kolonije "Prilipac".

Ne propustiteKulturaDve nagrade za Službeni glasnik: Vesna Smiljanić Rangelov dobitnica priznanja "Neven" za popularnu nauku
Kroice
KulturaNa ekranu su bili najbolji prijatelji, a privatno se nisu podnosili: Protagonisti "Sašine ekipe" se 20 godina izbegavaju, a sve je zakuvao on
Sergej Bezrukov i i Vladimir Vdovičenkov u seriji Sašina ekipa
Kultura"Volim da popijem i to ne krijem, ali..." Ispovest Petra Kralja ruši predrasude "Kad ujutro krenem u pozorište"
Ispovest Petra Kralja
KulturaStiven Sigal posetio Vrnjačku Banju: "U Vrnjačkoj Banji će kupiti svoju stambenu jedinicu"
Sigal u vrnjackoj banji