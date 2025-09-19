Kultura
VAŽNO PRIZNANJE: Pesniku Ivanu Laloviću nagrada "Pečat" Kneza Lazara
Pesnik Ivan Lalović, član Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat, dobitnik je nagrade Pečat kneza Lazara za 2025. godinu.
Nagradu dodeljuje Crkvena opština Prilipac i Udruženje književnika Srbije, za upečatljiv književni izraz inspirisan hrišćanstvom i pravoslavnom duhovnošću.
Uručenje ovog vrednog priznanja biće upriličeno u konaku Hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Prilipcu, kod Požege, na Malu gospojinu tokom trajanja Umetničke kolonije "Prilipac".
