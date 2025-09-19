Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković posetio je Negotin povodom održavanja 59. Mokranjčevih dana, ističući da je ova manifestacija jedna od najstarijih i najznačajnijih muzičkih svečanosti u Srbiji. Selaković je poručio da su Vukov sabor i Mokranjčevi dani za Ministarstvo kulture veoma značajne manifestacije.

„Ono što je za srpski jezik Vuk Stefanović Karadžić, to je za srpsku muziku Stevan Stojanović Mokranjac. Tršić je na krajnjem zapadu, a Negotin na krajnjem istoku naše zemlje i smatram da ove dve manifestacije, a kada je muzika u pitanju Mokranjčevi dani, svakako zaslužuju dolazak prvog čoveka srpskog Ministarstva kulture“, rekao je ministar, kome je uručena Plaketa 59. "Mokranjčevih dana" u znak zahvalnosti za pomoć i podršku jednom od najstarijih muzičkih festivala u Srbiji.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/9 Vidi galeriju Ministar Selaković u Negotinu povodom Mokranjčevih dana Foto: Ministarstvo Kulture

Ministar je istakao da je Negotin važan za Ministarstvo kulture te da je podrška Mokranjčevim danima ove godine samo priprema za narednu godinu, kada se održavaju jubilarni, kako bi se manifestacija podigla na još jedan, "makar za jednu lestvicu viši nivo".

“Trudićemo se da zaista tih dana, kao i ovih sada, Negotin bude muzička prestonica Srbije, što i zaslužuje da bude sa svim onim velikim investicijama koje su prisutne od strane Vlade Srbije“, rekao je ministar.

Selaković je podsetio da je ove godine Ministarstvo kulture ozbiljnim sredstvima podržalo opštinu Negotin kroz ustanove kulture, ali i Eparhiju timočku, te da poseban značaj ima revitalizacija Sabornog hrama Svete Trojice, koji sledeće godine obeležava 150 godina od osvećenja. Ministar je istakao da je posebno značajan otkriveni životopis koji su izradili Stevan i Poleksija Todorović, a koji je više od četiri decenije bio nevidljiv zbog naslaga čađi.

Ministar Selaković u Negotinu povodom Mokranjčevih dana Foto: Ministarstvo Kulture

„To nisu samo likovi svetitelja i jevanđelske scene, već i izuzetne istorijske kompozicije posvećene Svetom Savi, Svetom kralju Prvovenčanom i Svetom knezu Lazaru kakve nema nijedan hram u Srbiji sagrađen u 19. veku“, naglasio je Selaković i dodao da je Ministarstvo kulture izdvojilo i sredstva za nastavak restauracije životopisa u manastiru Bukovo.

Tokom boravka u Negotinu, ministar je istakao da kultura mora imati važno mesto u razvoju ovog kraja, uz velike investicije koje sprovodi država. Podsetio je i na ulaganja u arheologiju, naročito na nalazišta Šarkamen i Vrelo, kao i na podršku rekonstrukciji muzejske postavke u Muzeju Krajine, posvećene Hajduk Veljku Petroviću, naglašavajući da ova ustanova zaslužuje da ima postavku dostojnu 21. veka.

„Sve su to projekti koje smo ove godine započeli i koje ćemo, uveren sam, nastaviti u narednoj“, zaključio je Selaković.

Bonus video: Ministarstvo kulture i grad Šabac rekonstruisali Boj na Mišaru