Druga sezona hit serije „Tajkun“ stigla je ekskluzivno na platformu Voyo. Pet godina obožavaoci serije širom regiona čekali su drugu sezonu, a sada je konačno stigla pa korisnici platforme Voyo mogu sa oduševljenjem pratiti sudbinu tajkuna Vladana Simonovića.

Dve epizode „Tajkuna“ dostupne su na platformi Voyo i prate Vladana Simonovića (Dragan Bjelogrlić), koji ulazi u projekat sa dva nova partnera – Kostom (Dejan Aćimović) i Dušanom (Marko Grabež). Kosta dolazi iz Zagreba i tradicionalni je preduzetnik, dok je Dušan vezan za tehnologiju. Novi preduzetnički poduhvat je veoma težak, a Vladan se mora nositi i sa izuzetno teškom situacijom – njegova ćerka Mila (Teodora Dragićević) je napadnuta.

Dok se Vladan pita da li je napad na njegovu ćerku povezan sa poslom, postaje sumnjičav prema svima oko sebe i nepokolebljiv je u misiji da pronađe Milinog napadača.

Harizmatični Dragan Bjelogrlić briljira u ulozi „Tajkuna“ raspetog između kompleksnih poslovnih poduhvata i porodičnih problema, a izvanredan je u svojoj ulozi i bard regionalne glumačke scene – Dejan Aćimović.

„Uhodana ekipa, uhodan je Dragan Bjelogrlić koji igra ‘Tajkuna’. Druga sezona donosi novu priču, dublja je, zanimljivija, upečatljivija, govori o današnjim problemima koji nas okružuju. Mislim da će publici biti veoma zanimljiva“, otkriva Aćimović. „Draganov i moj lik su isti. Isti su im ciljevi i razmišljanja, životni motivi, ista im je namera, samo što je jedan sa jedne, a drugi sa druge strane“, govori Dejan o liku Koste, koga je utelovio u „Tajkunu“. „Atmosfera na setu bila je odlična, Dragan Bjelogrlić i ja smo generacija sa Akademije, posle 35 godina prvi put smo zajedno radili nešto veliko. Odličan tekst, odlična ekipa, ekipa dobrih glumaca i glumica, reditelja...“, zaključio je Aćimović.

Drugu sezonu „Tajkuna“ gledajte premijerno na platformi Voyo – nove epizode svakog petka i subote.