Slušaj vest

Legendardna srpska glumica Radmila Živković preminula je 20. septembra 2024. godine. Njena ćerka Bojana Bambić emotivnim rečima na prvu godišnjicu od njene smrti, prisetila se poslednjih trenutaka sa njom:

"Pre godinu dana, ova lutka je meni rekla ćaooo, smejući se kao dete i otišla da nas sve zauvek posmatra neprestano...majčice, volim te", napisala je Bojana na svom Fejsbuku.

radmila-zivkovic-bojana-bambic-anatolij-provotorov.jpg
Bojana i Radmila Foto: Damir Dervišagić

Radmila Živković (Kruševac, 14. januar 1953) bila je filmska, pozorišna i televizijska glumica. Karijeru je počela krajem šezdesetih, da bi otad igrala u nekoliko desetina filmova.

Najpoznatiji među njima su Naivko, Sabirni centar, Mrtav ’ladan i Polažajnik. Poznata je i po ulogama Đilde u TV seriji Srećni ljudi, Jovanke Ljutić u Stižu dolari, ali i po Ulici lipa, gde je igrala glavnu ulogu. Živkovićeva je svakako bila najpoznatija kao tetka Doka u velikom bioskopskom hitu Zona Zamfirova.

Radmila Živković Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Radmila Živković dobila bistu u Kruševcu

Radmila Živković dobila je na Trgu glumaca u rodnom Kruševcu bistu, a na gradskom pozorištu prozor sećanja. Od Vidovdana se tako simbolično Rada vratila u svoj zavičaj, prenose lokalni mediji.

Radmila Zivkovic foto Krusevacko pozoriste.jpg
Bista Radmili Živković u Kruševcu Foto: Kruševačko pozorište

- Izuzetna mi je čast da smo i ove godine upravo ovde na ovom mestu koje čuva duh Kruševačkog pozorišta i naših slavnih glumaca. Večeras, za Vidovdan, u prilici smo da otkrijemo bistu našoj dragoj Kruševljanki, izuzetnoj umetnici Radmili Živković. Ona je učinila mnogo za naš grad, pozorište i film, svima nama zajedno za ponos. Danas sam imao izuzetnu čast i da upoznam Bojanu ispred Spomenika kosovskim junacima. U njenim očima sam video Radmilu Živković. Možemo bogu da zahvalimo što smo bili Radmilini savremenici - rekao je gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

Ne propustiteKulturaNiko nije znao kroz šta prolazi: Radmila Živković ostavila je veliki trag, a kad se razbolela, ćutala je o tome koliko joj je teško
radmila.jpg
KulturaRadmila Živković na Vidovdan dobila bistu u rodnom Kruševcu! Ćerka Bojana: Mama bi danas rekla: "Moj grade divni, ja sam to zaslužila"
Bojana Bambic.jpg
KulturaNa umrlici Radmile Živković navedena su samo ova tri imena: Ćerka Bojana, bivši muž i on...
WhatsApp Image 2024-09-24 at 1.54.03 PM (3).jpeg
KulturaSahranjena Radmila Živković: Na groblju vlada muk, ćerka Bojana uputila poslednje reči majci i bacila belu ružu
radmila.JPG

Glumica Radmila Živković neutešna na sahrani Jagoša Markovića Izvor: Kurir televizija