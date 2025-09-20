Slušaj vest

"Pre godinu dana, ova lutka je meni rekla ćaooo, smejući se kao dete i otišla da nas sve zauvek posmatra neprestano...majčice, volim te", napisala je Bojana na svom Fejsbuku.

Bojana i Radmila Foto: Damir Dervišagić

Radmila Živković (Kruševac, 14. januar 1953) bila je filmska, pozorišna i televizijska glumica. Karijeru je počela krajem šezdesetih, da bi otad igrala u nekoliko desetina filmova.

Najpoznatiji među njima su Naivko, Sabirni centar, Mrtav ’ladan i Polažajnik. Poznata je i po ulogama Đilde u TV seriji Srećni ljudi, Jovanke Ljutić u Stižu dolari, ali i po Ulici lipa, gde je igrala glavnu ulogu. Živkovićeva je svakako bila najpoznatija kao tetka Doka u velikom bioskopskom hitu Zona Zamfirova.

Radmila Živković dobila bistu u Kruševcu

Radmila Živković dobila je na Trgu glumaca u rodnom Kruševcu bistu, a na gradskom pozorištu prozor sećanja. Od Vidovdana se tako simbolično Rada vratila u svoj zavičaj, prenose lokalni mediji.

Bista Radmili Živković u Kruševcu Foto: Kruševačko pozorište

- Izuzetna mi je čast da smo i ove godine upravo ovde na ovom mestu koje čuva duh Kruševačkog pozorišta i naših slavnih glumaca. Večeras, za Vidovdan, u prilici smo da otkrijemo bistu našoj dragoj Kruševljanki, izuzetnoj umetnici Radmili Živković. Ona je učinila mnogo za naš grad, pozorište i film, svima nama zajedno za ponos. Danas sam imao izuzetnu čast i da upoznam Bojanu ispred Spomenika kosovskim junacima. U njenim očima sam video Radmilu Živković. Možemo bogu da zahvalimo što smo bili Radmilini savremenici - rekao je gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.