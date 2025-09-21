Pavloviću uručena nagrada "Beli": Oobjavio je 16 knjiga, a njegovo najnovije ostvarenje je "Deset portreta i deset razgovora"
U okviru smotre Gospojinski dani, u subotu u podne je na Povlenu kod Valjeva, u novootvorenom Vrtu časti, uručeno priznanje "Beli", utemeljeno pre četiri godine u znak sećanja na plodnog književnika Radovana Belog Markovića, koji je preminuo 2022. Nagradu je ustanovilo Udruženje "Beli Povlen", na čijem je čelu akademik Matija Bećković.
"Beli" se dodeljuje za ukupno novinarsko delo, s posebnim naglaskom na afirmaciju kulture i književnosti. Prvi dobitnik je bio legendarni novinar Radio Beograda Miloš Jevtić, a naredna dva priznanja pripala su Radovanu Popoviću i Slobodanu Stojićeviću, novinarima i književnicima.
Odlukom žirija na čijem je čelu bio dr Zoran Živković, ovogodišnju nagradu "Beli" primiće dr Milivoje Pavlović, novinar, književnik i univerzitetski profesor koji predaje medijske predmete. U obrazloženju žirija se kaže da je Pavlović tokom poluvekovnog delovanja znatno doprineo afirmisanju emancipatorskih potencijala medija i osvetljavanju kulturne baštine i savremenog stvaralaštva kao jasnog znaka vitalnosti našeg naroda. Kao novinar i univerzitetski profesor, Pavlović je - kaže se u obrazloženju - na kulturu postojano gledao kao na referentni okvir izvan kojeg se ne može ostvariti razvojni iskorak pojedinaca, ali ni društva u celini.
Pavlović je objavio 16 knjiga, a njegovo najnovije ostvarenje, obimno delo "Deset portreta i deset razgovora" (u izdanju Službenog glasnika), dobilo je tri vredne nagrade, uključujući nagradu Grada Beograda "Despot Stefan Lazarević".
- Radeći kao novinar, pisac i profesor, zalagao sam se za prevazilaženje tradicionalnog, uskog i elitističkog poimanja pojma kulture i za postepenu preraspodelu kulturno-duhovne moći, za akcije koje će omogućiti da na put kulture stupe i oni slojevi ljudi koji su sada na margini ili su sasvim isključeni iz kulturnog života - rekao nam je Pavlović, i dodao:
- Taj proces ne može uspešno da se odvija bez doprinosa medija i jačanja kulturnih rubrika u njima.
Žiri je Branislavu Krci Rakiću, novinaru Politikine kuće koji je ovog leta preminuo, posthumno dodelio priznanje.
Na Kneževom polju je otkriven u spomenik vladici Nikolaju Velimiroviću, rad vajara Milutina Rankovića. U prethodnim godinama na istom mestu su otkriveni spomenici Radovanu Belom Markoviću, Svetom Justinu Ćelijskom i Petru Pajiću - takođe dela vajara Rankovića.