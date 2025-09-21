Slušaj vest

U okviru smotre Gospojinski dani, u subotu u podne je na Povlenu kod Valjeva, u novootvorenom Vrtu časti, uručeno priznanje "Beli", utemeljeno pre četiri godine u znak sećanja na plodnog književnika Radovana Belog Markovića, koji je preminuo 2022. Nagradu je ustanovilo Udruženje "Beli Povlen", na čijem je čelu akademik Matija Bećković.

Radovan Beli Marković Foto: S.S.



"Beli" se dodeljuje za ukupno novinarsko delo, s posebnim naglaskom na afirmaciju kulture i književnosti. Prvi dobitnik je bio legendarni novinar Radio Beograda Miloš Jevtić, a naredna dva priznanja pripala su Radovanu Popoviću i Slobodanu Stojićeviću, novinarima i književnicima.

Odlukom žirija na čijem je čelu bio dr Zoran Živković, ovogodišnju nagradu "Beli" primiće dr Milivoje Pavlović, novinar, književnik i univerzitetski profesor koji predaje medijske predmete. U obrazloženju žirija se kaže da je Pavlović tokom poluvekovnog delovanja znatno doprineo afirmisanju emancipatorskih potencijala medija i osvetljavanju kulturne baštine i savremenog stvaralaštva kao jasnog znaka vitalnosti našeg naroda. Kao novinar i univerzitetski profesor, Pavlović je - kaže se u obrazloženju - na kulturu postojano gledao kao na referentni okvir izvan kojeg se ne može ostvariti razvojni iskorak pojedinaca, ali ni društva u celini.

Foto: Dragana Udovičić



Pavlović je objavio 16 knjiga, a njegovo najnovije ostvarenje, obimno delo "Deset portreta i deset razgovora" (u izdanju Službenog glasnika), dobilo je tri vredne nagrade, uključujući nagradu Grada Beograda "Despot Stefan Lazarević".



- Radeći kao novinar, pisac i profesor, zalagao sam se za prevazilaženje tradicionalnog, uskog i elitističkog poimanja pojma kulture i za postepenu preraspodelu kulturno-duhovne moći, za akcije koje će omogućiti da na put kulture stupe i oni slojevi ljudi koji su sada na margini ili su sasvim isključeni iz kulturnog života - rekao nam je Pavlović, i dodao:

- Taj proces ne može uspešno da se odvija bez doprinosa medija i jačanja kulturnih rubrika u njima.

Žiri je Branislavu Krci Rakiću, novinaru Politikine kuće koji je ovog leta preminuo, posthumno dodelio priznanje.

Foto: Youtube Printscreen



Na Kneževom polju je otkriven u spomenik vladici Nikolaju Velimiroviću, rad vajara Milutina Rankovića. U prethodnim godinama na istom mestu su otkriveni spomenici Radovanu Belom Markoviću, Svetom Justinu Ćelijskom i Petru Pajiću - takođe dela vajara Rankovića.