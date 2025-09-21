Vokalna radionica Biljane Krstić otvara vrata novim talentima: Evo kako da se prijavite za audiciju
Vokalna radionica "Bistrik" počela je sa radom 2012. godine u Beogradu. Nastavu vodi Bilja Krstić, vokalni solista orkestra Bistrik, profesor muzike i dugogodišnji muzički urednik Radio Beograda.
Vokalna radionica organizuje za nekoliko dana audiciju za prijem novih članova. Prijava treba da sadrži kratku biografiju kandidata sa prethodnim muzičkim iskustvom, ukoliko postoji. Pored nje, poslati i video izvođenja pesme po izboru, u tradicionalnom duhu.
Starosna granica je od 10 do 30 godina. Prijave slati najkasnije do 25.9. na mail radionicabistrikbk@gmail.com
Audicija uživo održaće se 27.9. u subotu u Muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine (Studentski trg, br. 5), sa početkom u 12h. Za samu audiciju, pored pesme sa snimka iz prijave, pripremiti još jednu.
Za sve dodatne informacije pisati na broj telefona 0653116600 Tijana